„Schade, aber verständlich. Gesundheit geht vor.“ Gerda Becker sagt’s und schaut nachdenklich. Sie ist Dienstagmittag am Zeitzer Altmarkt unterwegs. Und damit an jenem Ort, an dem in ein paar Tagen der Zeitzer Weihnachtsmarkt hätte öffnen sollen. Doch einen Weihnachtsmarkt, das hatte die Stadtverwaltung Montagabend mitgeteilt, wird es in diesem Jahr in Zeitz nicht geben. Mit ihrer Meinung steht Gerda Becker nicht allein.

Darüber, dass die Stadt Zeitz in puncto Weihnachtsmarkt aufgrund der Coronasituation wie viele andere Orte auch die Reißleine gezogen hat, hat sich bei einer Umfrage in der Innenstadt gegenüber der MZ niemand kritisch geäußert oder gar erregt. In ihren Reaktionen drücken Bürger eher ihr Bedauern aus. Aber auch ein wenig Hoffnung, dass es vielleicht doch noch kleine zusätzliche Angebote in der Fußgängerzone geben könnte.

„Es gibt Menschen, die sind vernünftig, und es gibt Menschen, die sind unvernünftig“

Gesine Bergner aus Zeitz sagt zum Beispiel, dass man zumindest überlegen könnte, in der Fußgängerzone eine Bude aufzustellen, wo es wenigstens für Kinder Zuckerwatte gibt. Ein Weihnachtsmarkt an sich müsse in der gegenwärtigen Situation nicht sein. Auch deshalb nicht, weil sich auf einem Weihnachtsmarkt unter Coronabedingungen sicher nicht jedermann an Hygienevorschriften halten würde. „Es gibt Menschen, die sind vernünftig, und es gibt Menschen, die sind unvernünftig“, sagt sie.

Jörg Stöver, der am Roßmarkt mit Sportartikeln handelt, sagt, dass es schade sei, das der Markt abgesagt wurde. Ein Weihnachtsmarkt gehöre in jede Stadt, man brauche den Geruch von Glühwein und Kräppelchen. Stöver stellt aber auch fest, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt am falschen Ort gewesen sei. Der Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt habe dem Händler auf dem Roßmarkt nichts oder nur kaum etwas gebracht. Verständnis für die Entscheidung der Stadt hat Kerstin Dick, Inhaberin von zwei Bekleidungsgeschäften auf dem Roßmarkt und in der Fischstraße.

„Alternativen auf den Weg bringen“

Es sei vernünftig, diesen und andere Märkte abzusagen, ehe die Situation noch schlimmer und ein Weihnachten in Familie noch problematischer werde. Allerdings glaube sie auch, dass mit dem Aus für Weihnachtsmärkte auch ein gutes Stück Weihnachtsstimmung verloren gehe. Das könnte letztlich auch die Kauflaune der Menschen drücken. Sie sei froh, sehr viele Stammkunden zu haben.

„Wir sind natürlich traurig, dass wir dieses Jahr die Advents- und Weihnachtszeit nicht so genießen können wie sonst“, sagt Martin Exler, Vorsitzender des Vereins für Stadtmarketing. Und er fügt hinzu, dass der Verein in den nächsten Tagen noch versuchen werde, „Alternativen auf den Weg zu bringen“. Stiefelaktion zum Nikolaustag und digitalen Adventskalender werde es wie gewohnt geben.

„Wir werden das mit noch mehr Engagement umsetzen“

„Wir werden das mit noch mehr Engagement umsetzen“, so Exler. Gleichzeitig würden er und die Vereinsmitglieder hoffen, „dass trotz der Umstände die Menschen der Region unseren Unternehmern, Geschäften und Händlern treu bleiben und für die Weihnachtszeit auf die gute Beratung und die hochwertigen Produkte des regionalen Einzelhandels setzen“.

Erika Plagwitz spricht auch vom Bedauern und Verständnis, wenn sie an die Absage des Weihnachtsmarktes denkt. Zeitz sei ja nicht der einzige Ort, in dem solch eine Entscheidung getroffen worden ist oder getroffen wird. Die Situation sei eben schwierig. „Aber ich hoffe, dass in der Stadt trotzdem was fürs Auge getan wird“, so Erika Plagwitz.

Weihnachtsbäume auf dem Altmarkt und am Eingang zum Roßmarkt

Und damit es vorweihnachtliche Freuden fürs Auge in der Zeitzer Innenstadt gibt, sind in den vergangenen Tagen bereits Vorkehrungen getroffen worden. So sind im Zentrum schon Weihnachtslichter angebracht, große Weihnachtsbäume auf dem Altmarkt und am Eingang zum Roßmarkt aufgestellt worden.

Am Dienstagvormittag wurden zudem kleine Bäume, die demnächst geschmückt werden, in der Fußgängerzone aufgestellt. Zudem werden Schaufenster von leerstehender Geschäften weihnachtlich geschmückt - zum Beispiel mit Märchenfiguren. (mz)