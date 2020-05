Viel Lärm in grüner Idylle: Kleingärtner in Theißen fühlen sich in ihrer Ruhe gestört

Theissen -

Die Sonne prasselt auf die gepflegten Gärten der Anlage „Immergrün“ in Theißen. Küchenschelle blühen in schönen Farben und die Knospen der Pfingstrosen brechen bald auf. Volkmar Bischof hat seinen großen Sonnenhut auf und hakt die Reihen mit den Erbsen durch. „Ich liebe den Garten, doch die Ruhe ist jetzt dahin“, sagt Bischof. Seine Parzelle liegt am äußeren Rand der Anlage und schaut er über den Gartenzaun, so sieht er die Fahrzeuge auf der Umgehung.



„Es ist ein permanentes Rauschen wie auf der Autobahn“, sagt Bischof. Und Uta Wiegner, die Vorsitzende des Gartenvereins stimmt ihm zu. „Am schlimmsten sind die Motorräder, die hören wir schon, wenn sie in die kleine Senke fahren und dann berghoch so richtig aufdrehen“, sagt Wiegner.

Oase in der Krise: Fahrzeuge der Umgehungsstraße sind zu laut

Zur Gesprächsrunde gesellt sich auch die Familie Böhme. „Neulich dachte ich, ich bin auf dem Leipziger Flughafen, so laut war es hier“, sagt Katja Böhme. Auch sie empfindet die Motorräder am lautesten. Die Familie hat drei kleine Kinder im Alter von vier, fünf und sechs Jahren. „Wir sind richtig froh, dass wir in Theißen unseren Garten haben und wir in Zeiten der Coronakrise hierher ausweichen können“, fährt die Mutter fort.



Denn Kindergarten und Schule sind seit Wochen geschlossen. Auf den Spielplatz darf man auch nicht und so hüpfen die drei Geschwister fröhlich durch den Garten, fahren Roller oder helfen beim Säen mit. „Aber an Mittagsschlaf ist im Garten nicht mehr zu denken. Auch wer seine Ruhe hier sucht, der findet sie jetzt nicht mehr“, sagt Katja Böhme. Dabei fahren die meisten Hobbygärtner extra aus der Stadt aufs Land, so die Vereinsvorsitzende.



Corona-Krise verhilft Gartenanlage zu voller Verpachtung

So kommen die Mitglieder nicht nur aus Theißen und Zeitz, sondern sogar aus Jena und Geithain beispielsweise. Auf rund 140.000 Quadratmeter auf beiden Seiten der alten Bundesstraße 91 erstreckt sich die Anlage. Früher waren es zirka 190 Gärten, doch mittlerweile hat fast jeder zwei Parzellen übernommen, so dass es etwa 90 Pächter gibt.



„Probleme mit leerstehenden Gärten haben wir nicht. Dank der Coronakrise haben wir gerade die letzten drei Gärten vergeben“, sagt Uta Wiegner. Die 53-Jährige ist seit 16 Jahren Vereinsvorsitzende. Sie ist einst von Altenburg nach Zeitz gezogen und hat sich dann vor etwa 20 Jahren für einen Garten in Theißen entschieden.

Ortsumgehungsstraße verursacht viel Lärm für Kleingärtner in Theißen

Doch jetzt sind einige Pächter sehr unzufrieden. „Wir haben viele Jahre gegen den Durchgangsverkehr in unserem Ort gekämpft“, sagt Volkmar Bischof. Schließlich wurde endlich die Umgehungsstraße gebaut. Sie ist knapp vier Kilometer lang und hat mehr als 50 Millionen Euro gekostet. „Um den Neuntöter zu schützen, wurde im Vorfeld der Baumaßnahmen viel Aufwand betreiben. Uns Menschen schützt offenbar niemand vor dem Verkehrslärm“, sagt Bischof.



Und auf der neuen Ortsumgehung als Teil der Gesamtmaßnahme zum Neubau der B 91 zwischen Weißenfels und Zeitz würden laut Bischof die Autos jetzt viel schneller fahren und seien damit auch deutlich lauter. Schließlich habe man im Ort selbst die Aufstellung eines Blitzers und damit die Einhaltung der Geschwindigkeit erreicht. „Genau genommen haben wir den Verkehrslärm aus dem Ort mit der neuen Straße lediglich an den Rand des Ortes verlagert. Die Leidtragenden sind wir Gärtner“, sagt Bischof.



Vor allem bei Ostwind ist der Straßenlärm in der Anlage sehr gut zu hören

Er und zahlreiche andere Laubenpieper vermissen bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz. „Im vergangenen Jahr wurden sogar noch zahlreiche Bäume gefällt, die einen natürlichen Lärmschutz darstellten“, sagt die Vereinsvorsitzende. Ortsbürgermeister Thomas Ham (BI Theißen) kann den Unmut gut verstehen.



„Vor allem bei Ostwind ist der Straßenlärm in der Anlage sehr gut zu hören und in den letzten Tagen hatten wir Ostwind“, sagt Ham. Welche Maßnahmen im Lärmschutz vorgesehen sind, diese Frage gibt die MZ an das Projektierungsbüro Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges ) weiter. Man werde in Kürze dazu Stellung nehmen, heißt es aus dem Büro in Berlin. (mz)