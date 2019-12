Seh-Song in Bockwitz: Wo Heiligabend der Weihnachtsmann tanzt

Bockwitz -

Stolle, Lebkuchen und Plätzchen gibt es dieser Tage reichlich. Und an Heiligabend steht bei vielen ein dicker Weihnachtsbraten auf dem Tisch. Wer sich nach dem Festmahl und der Bescherung ordentlich bewegen will, der hat die Möglichkeit, in der Kultkneipe Seh-Song in Bockwitz am 24. Dezember abzutanzen. Dann legt der Leipziger DJ Erich Pop-Frost nebenan in der Scheune unter dem Motto „Santa Claus is dancing“ auf.

Am Abend zuvor geben die Gundermann-Singers gemeinsam mit den Saitlingen einen Weihnachtsball. Mit Liedern von Gerhard Gundermann bieten sie Abwechslung zu weihnachtlichen Klängen.

Feier am 24. Dezember für einsame Herzen ins Leben gerufen

Konzert und Feier hat Bernd Christen organisiert, der die Kneipe nebenberuflich betreibt und Bandmitglied bei den Saitlingen ist. „Am Anfang hatte ich die Feier am 24. Dezember für einsame Herzen ins Leben gerufen. Dann sind immer mehr dazugekommen und ich habe die Veranstaltung in die Scheune verlegt“, erinnert sich Christen.

Anfang der 90er sei das gewesen, kurz nachdem er mit dem Kneipenbetrieb begonnen hatte. „Meine Mutter meinte da noch: Du kannst am 24. Dezember doch nicht aufmachen, da kommt keiner. Aber das Gegenteil war der Fall“, fügt der Bockwitzer hinzu.

„Die Leute, die zu Weihnachten kommen, haben eigentlich alle etwas gegessen“

Zu dem etablierten Termin an Weihnachten werden nur Getränke ausgegeben, „denn die Leute, die zu Weihnachten kommen, haben eigentlich alle etwas gegessen“, sagt Christen. Mit Glühwein bekommen die Besucher dennoch etwas Winterliches. Beim Ausschank sind viele Leute involviert, Christen kann für Kneipe und Veranstaltungen auf einen festen Kreis befreundeter Helfer zählen.

Nach dem Trubel der beiden Tage ist dann über den Jahreswechsel erst einmal Pause. Die Kneipe öffne erst wieder am 18. Januar, sagt Christen, zur Weihnachtsgeschenke-Versteigerung. „Jeder kann Geschenke mitbringen, die nicht passen, nicht schmecken und die er loswerden will“, sagt der Kneipenwirt. Manche bringen noch eingepackte Geschenke, die einen Überraschungseffekt garantieren.

„Wir spenden das Geld an das Würchwitzer Kinderfest“

Ein besonderes Teil, das jedes Jahr angeboten wird, habe sich zum Running Gag entwickelt: ein rosafarbener Plüsch-Schlafanzug. Die Besitzer verewigen sich jeweils mit ihrem eingestickten Namen in dem Kleidungsstück. „Das ist alles für eine gute Sache. Wir spenden das Geld an das Würchwitzer Kinderfest, das im Rahmen des Kleefestes stattfindet“, sagt Christen. In der Vergangenheit seien so 500 Euro zusammengekommen.

Vor und nach der Winterpause hat die Kneipe Seh-Song in Bockwitz wie gewohnt immer donnerstags, freitags und samstags ab 20 Uhr geöffnet.

Weihnachtsprogramm

Am 23. Dezember lädt das Seh-Song zum Weihnachtsball ein. Die Gundermann-Singers spielen an dem Abend Stücke des deutschen Liedermachers Gerhard Gundermann. Begleitet werden die Sänger von der Band Saitlinge. Mit von der Partie sind die Pegauer Blasmusiker Blablös, die ihre Guggenmusik zum besten geben. Eingelassen wird ab 19 Uhr, los geht es um 20.30 Uhr.

Am 24. Dezember kann man nach der Bescherung unter dem Motto „Santa Claus is dancing“ im Seh-Song feiern. DJ Erich Pop-Frost legt an diesem Abend auf. Einlass ist ab 20 Uhr, los geht es um 21 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf im Seh-Song in Bockwitz und im B-Stone in Zeitz.

(mz)