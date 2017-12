Erfolg mit der Gitarre: Siebtklässlerin überzeugt mit virtuosem Spiel

Zeitz -

Musik erfüllt die gute Stube von Familie Schenk in Gröben, denn Tochter Lara Celine übt täglich auf ihrer Gitarre. „Ich habe bereits im Kindergarten in Deuben mit der musikalischen Früherziehung angefangen. Damals kam die Zeitzer Musikschule Klangkiste nach Deuben und bis heute bin ich ihr treugeblieben“, erzählt die Siebtklässlerin.

Sylvia Beck unterrichtet das Mädchen seit Jahren, denn schon seit der dritten Klasse spielt Lara Celine Gitarre, davor hat sie Keyboardspielen gelernt. Einmal pro Woche fährt sie in die Klangkiste nach Zeitz zum Unterricht. Mittlerweile beherrscht die Gymnasiastin ihr Instrument so gut, dass sie bei den Bad Sulzaer Musiktagen das Prädikat „Sehr gut“ erspielte und zwar mit der zweitbesten Bewertung in ihrer Altersklasse.

Schon im Jahr 2015 und 2016 war sie erste Preisträgerin

Das erfüllt die Eltern Simone und Heiko Schenk mit Stolz. Denn von ihnen spielt niemand ein Instrument. „Allerdings habe ich einen sehr musikalischen Opa, er spielt Klarinette, Akkordeon und Geige, das hat mir schon immer sehr gefallen“, sagt Lara Celine. Mindestens eine halbe Stunde übt sie täglich. Denn der nächste Wettbewerb lässt nicht lange auf sich warten.

Es folgt der Regionalausscheid „Jugend musiziert“ und da möchte sie ihr Bestes geben. Schon im Jahr 2015 und 2016 war sie erste Preisträgerin in diesem Wettbewerb, vertrat die Region mit einem Gitarrentrio der Musikschule Klangkiste auf Landesebene und siegte hier ebenfalls. „In diesem Jahr könnte ich zum ersten Mal beim Bundesausscheid starten, denn bisher war ich noch zu jung dafür“, sagt die Siebtklässlerin.

Privat hört sie am liebsten Min Yoongi

Privat hört sie am liebsten Min Yoongi, ein bekannter Klavierspieler und Popmusiker aus Korea. „Ich bin durch eine Freundin auf koreanische Musik aufmerksam geworden. Wir hören sie oft im Internet oder schauen Filme auf Youtube“, sagt das Mädchen. Und so hat sie auch schon mal probiert, seine Stücke auf ihrer Gitarre zu spielen. Apropos Gitarre: Nach ihrem sehr guten Abschneiden in Thüringen kauften ihre die Eltern eine neue Konzertgitarre.

Auch wenn sie jetzt ganz privat mal beim Tag der offenen Tür am Musikgymnasium in Weimar vorbeischaute, soll die Musik doch vor allem ein Hobby bleiben. „Beruflich möchte ich vielleicht einmal in Richtung Kriminalpolizei gehen. Aber bis dahin habe ich noch viel Zeit“, sagt die Siebtklässlerin. (mz)