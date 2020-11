Besitzer waren überfordert: Wer hat Platz für Castor und Pollux?

Zeitz -

Nein, das Tierheim Zeitz vermittelt nicht nur Katzen und Hunde. Mitunter wünschen sich auch Zwergkaninchen ein neues Zuhause. Castor und Pollux heißen die beiden Zwerge, die gern ausziehen dürfen. Aber: Wichtig ist, dass ihr Gehege ausreichend groß ist, denn nach einer neuen Verordnung benötigen zwei Kaninchen eine Grundfläche von mindestens sechs Quadratmetern.

„Deshalb werden sie von uns auch nicht in eine reine Käfighaltung vermittelt“, sagt Tierheimmitarbeiterin Jacqueline Just. „Sie benötigen entweder ein Kaninchenzimmer oder eine Kombination aus Freilauf und Käfig, wobei der Käfig dann nur als Rückzugsmöglichkeit verwendet werden darf.“

Besitzer waren mit der Haltung der Tiere überfordert

Bei Castor und Pollux handelt es sich um Zwergkaninchen, sie sind männlich und kastriert. Ihr Alter ist unbekannt. „Sie wurden im Oktober im Tierheim abgegeben, weil ihre Besitzer mit der Haltung der Tiere überfordert waren“, so Just, „und sie werden nur gemeinsam vermittelt.“ Kennenlernen kann man sie im Tierheim an der Naumburger Straße nach Terminvereinbarung.

››Tierheim Zeitz: 03441/219519 oder www.tierheim-zeitz.de (mz)