Baustart für Erweiterung: Schlossmuseum bekommt mehr Platz für Kinderwagen

Zeitz -

Im Deutschen Kinderwagenmuseum in Schloss Moritzburg Zeitz wird ab Sommer wieder gebaut. Im Oktober 2019 erhielt die Stadt Zeitz den Fördermittelbescheid aus dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Sachsen-Anhalt für den Ausbau des Schaudepots. Bewilligt wurden Fördermittel in Höhe von 718.223,99 Euro für die Erweiterung des Deutschen Kinderwagenmuseums. Baubeginn wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 sein, heißt es aus dem Schlossmuseum.

Ausstellungsstücke stehen in Vitrinen zum Schutz vor Bauarbeiten

Statische Untersuchungen der Geschossdecken zwischen erstem und zweiten Obergeschoss sowie zwischen zweitem Obergeschoss und Dachboden des Nordflügels von Schloss Moritzburg Zeitz hatten bereits 2016 erhebliche Beeinträchtigungen der Tragfähigkeit ergeben.



Nach Wiederherstellung der statischen Tragfähigkeit soll hier auf 420 Quadratmetern eben jenes Schaudepot des Deutschen Kinderwagenmuseums entstehen. In dreigeschossigen Vitrinen sollen, vor Staub und schädlichem UV-Licht geschützt, alle ausstellungswürdigen Kinder-, Sport- und Puppenwagen sowie einzelne Kinderfahrzeuge der Sammlung präsentiert werden, wie Museumsleiterin Kristin Otto schon einmal einen Ausblick gibt.

Dauerausstellung des Deutsche Kinderwagenmuseums wird umgebaut

Damit wären dann viel mehr „Kinderfahrzeuge“ zu sehen, als im eigentlichen Kinderwagenmuseum Platz finden. Die Depots in der Moritzburg sind mit Kinderwagen gut gefüllt. Wandtafeln werden im Schaudepot in Wort und Bild über Kinderwagenproduzenten in Deutschland und der Welt informieren.



Der Gestaltungsentwurf des Grafikers Jörg Wachtel, der auch die Dauerausstellung des Deutschen Kinderwagenmuseums neu gestaltet hat, liegt bereits seit März 2014 vor. Sie wird dann nach Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten umgesetzt. Wann und für welchen Zeitraum eine baubedingte Sperrung der Ausstellung des Kinderwagenmuseums erforderlich wird, ist noch nicht absehbar. (mz)