„Schlag ins Gesicht der Bürger": Stadt genehmigt umstrittene Kläranlage neu

Zeitz -

Eine überraschende Kehrtwende macht die Stadt Zeitz jetzt hinsichtlich des Baus der neuen Kläranlage in Kayna. Gerade erst hat die Verwaltung dem Widerspruch der Bürger stattgegeben und die erteilte Baugenehmigung zurückgezogen, so erreichte Angelika Hirsch jetzt ein neues Schreiben aus dem Rathaus. Mit Schreiben vom 1. Oktober erteilt die Stadt Zeitz dem Abwasserzweckverband Weiße Elster - Hasselbach/Thierbach die Genehmigung zum Bau der Kläranlage am Markt 10 in Kayna.

Was war geschehen? Während die Bürgerinitiative Kayna noch immer auf Bearbeitung ihres Widerspruches zur Baugenehmigung wartete, reichte der Zweckverband bereits am 11. August 2020 einen Antrag auf Befreiung von den Vorgaben der Baunutzungsverordnung ein. Dem vorausgegangen war bereits eine Auseinandersetzung vor dem Verwaltungsgericht. Familie Hirsch hatte vor dem Gericht prozessiert und gewonnen.

„Die neu erteilte Baugenehmigung ist ein Schlag ins Gesicht der Bürger"

Und während die Bürger glaubten, die Sache sei nach dem Sieg vor Gericht vom Tisch, reichte der AZV eine neue Genehmigung ein - dieses Mal bauen ohne Baugenehmigung. Wieder muss die Stadt Zeitz als Untere Bauaufsichtsbehörde über den Antrag entscheiden und wieder erteilt die Stadt eine Baugenehmigung. Eine der Begründungen lautet: „... die Berücksichtigung nachbarlicher Belange treten hinter die öffentlichen Belange der ordnungsgemäßen Herstellung einer zentralen Abwasserbeseitigung im Ortsteil Kayna“ zurück. Stolze 28 Seiten umfasst die Begründung zur Baugenehmigung.

Da ist zum Beispiel von der notwendigen Einbindung der neu gebauten Kanäle und 123 Hausanschlüssen mit 330 Einwohnern die Rede. Aber auch davon, dass „kein alternativer Bauplatz zur Verfügung stehen“ würde.

„Die neu erteilte Baugenehmigung ist ein Schlag ins Gesicht der Bürger, die seit Monaten gegen den Standort am Markt und mitten im Herzen des Ortes gekämpft haben“, sagt Lothar Hirsch. Das Schreiben aus dem Zeitzer Rathaus hat in Kayna bereits die Runde gemacht, Bürger haben sich verständigt und Beratung von ihrem Rechtsanwalt. Am Montagabend suchten sie dann den Weg zur Verbandsversammlung des Zweckverbandes, der zu seiner planmäßigen Tagung zusammentrat. (mz)