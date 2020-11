Unfallflucht in Wittenberg: Radfahrer kracht in Auto, dass ihm die Vorfahrt nahm

Wittenberg -

Am Mittwochmorgen wurde ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Auto in Wittenberg verletzt.

Gegen 6.50 Uhr war der 19-Jährigeauf dem Radweg der Dessauer Straße in Richtung Zentrum unterwegs. In Höhe der Einmündung zum OBI-Markt sei ein unbekannter Fahrzeugführer von der Dessauer Straße aus Richtung Zentrum kommend nach links in die Einmündung zum Obi-Markt abgebogen, ohne ihm die Vorfahrt zu gewähren.

Der Radfahrer konnte eigenen Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Beifahrerseite des Pkw. In der weiteren Folge überschlug er sich, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Der unbekannte Fahrzeugführer habe sich daraufhin vom Unfallort entfernt. (mz/red)