Stadtverwaltung Wittenberg: Alarmstufe Rot im Neuen Rathaus

Wittenberg -

Noch im August spross da viel Hoffnung: „Gelb mit grünen Punkten“ stand für bevorstehende weitere Lockerungen im Verwaltungsbetrieb, und nicht zuletzt wegen des Bürgerbüros war dies auch relevant für jeden, der im Neuen Rathaus etwas zu erledigen hatte. Jetzt zeigt sich: Die Freude war verfrüht. Seit Wochenbeginn gilt in der Stadtverwaltung nicht mehr „Gelb“ sondern wieder „Rot“.

Diese vorletzte - sprich: zweithöchste - Stufe gemäß dem Pandemieplan, den sich die Stadt Wittenberg in weiser Voraussicht im Frühjahr erarbeitet hatte, verändert den Arbeitsmodus der Beschäftigten - beispielsweise mehr Home Office - und auch die Besetzung der einzelnen Fachbereiche, die ja ungeachtet der Pandemie arbeitsfähig bleiben müssen.

Im Frühjahr der Pandemie arbeiteten nach Auskunft der Verwaltung insgesamt - also nicht gleichzeitig - etwa zwei Drittel von zu Hause. Zudem wurde der Platz in den Büros neu verteilt, um hinreichend Abstand zu gewährleisten.

Selbst betroffen

Hundertprozentigen Schutz bietet freilich auch das nicht. Inzwischen bestätigten MZ-Informationen zufolge gibt es die ersten beiden Corona-Fälle in der Stadtverwaltung selbst. Freilich eher kein Wunder in einer Stadt und in einem Landstrich, der sich lange für unangreifbar hielt.

Mit 69 derzeit aktiven registrierten Fällen ist die Lutherstadt aufgrund ihrer Größe gegenwärtig die mit Abstand am deutlichsten betroffene Kommune im Landkreis Wittenberg, selbst der frühere Hotspot Jessen zählt gegenwärtig nur deren 20. Ermahnungen seitens der jeweiligen Vorsitzenden und/oder des Oberbürgermeisters selbst gehören zum Standard-Repertoire in den Ausschüssen des Wittenberger Stadtrats, wo am rechten Rand eher spielerisch mit der Maskenpflicht umgegangen wird.

Nur mit Termin

Für jedermann greifbar wird der erneute Übergang der Stadtverwaltung ins „Rot“ im Bürgerbüro. Dort konnte zwar auch in den zurückliegenden Wochen und Monaten von Normalität noch längst nicht wieder die Rede sein, jetzt aber gilt erneut: Ohne vorherige Terminvereinbarung läuft hier nichts. Örtliche Zugangsbeschränkungen - nur über den Haupteingang -, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Ausfüllen eines Gesundheitsfragebogens gab es bereits zuvor.

Ungeachtet der neuerlichen Einschränkungen legt die Stadt Wittenberg freilich Wert auf die Feststellung, dass ihr Bürgerbüro, anders als in anderen Kommunen, die gesamte bisherige Pandemie-Zeit über immer geöffnet war. Dies werde „vorerst“ auch so bleiben, erklärte Sprecherin Karina Austermann am Dienstag. (mz)