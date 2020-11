Krawall in Wittenberg: Zwei Verletzte nach Schlägereien

Wittenberg -

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei um 0.10 Uhr angezeigt, dass es bereits am Dienstagabend um 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wittenberger Lerchenbergstraße zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen im Alter von 19 und 22 Jahren gekommen ist.

Vorausgegangen sei nach dem Konsum von Alkohol ein Streitgespräch. Der 19-Jährige wurde dabei verletzt, lehnte aber eine medizinische Versorgung ab.

Um 5.18 Uhr teilte ein Zeuge eine Schlägerei in der Straße der Befreiung in Wittenberg mit. Wie sich herausstellte, kam es wiederholt nach einem lauten Streit zwischen den gleichen Personen zu einer Schlägerei.

Dabei wurde der 22-Jährige verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mz/red)