Wittenberg -

Auf der Anklagebank sitzt nicht etwa ein hartgesottener Gewohnheitsverbrecher mit Verbindungen zur Mafia, sondern ein eher unscheinbar wirkender junger Mann mit Brille. Die Vorwürfe, die dem 22-Jährigen aus einem Ortsteil von Quedlinburg gegenüberstehen, haben es allerdings in sich. Anfang Januar vergangenen Jahres soll er eine 700 Quadratmeter große Halle im Wittenberger Ortsteil Kropstädt angemietet und die Räume danach in eine professionelle Cannabisaufzuchtanlage umgebaut haben.

Für den Betrieb seiner Plantage heuerte er außerdem zwei Albaner an, die auch in der Anlage lebten und sie weiter ausbauten.

Schuldig im Sinne der Anklage

Der junge Mann, offenkundig aus gutem Hause, die Eltern besitzen eine in Quedlinburg bekannte Firma, sagte vor Gericht nicht viel - das Reden überließ er seinem Anwalt. Er gab alles zu - und wurde dafür am Ende auch mit einer vergleichsweise milden Strafe belohnt.

Denn: Das Verfahren hatte durchaus das Potenzial, die Justiz lange zu beschäftigen - allein ein halbes Dutzend Polizisten hatte die Staatsanwaltschaft als Zeugen aufgeboten. Die gehörten zum größten Teil dem Team an, das die Halle im Oktober 2019 durchsucht hatte.

Aufgeflogen war der junge Mann, der als auszubildender Bürokaufmann in seinem legalen Job 600 Euro im Monat verdient, wegen der horrenden Stromrechnung, die seine Beleuchtungs- und Entlüftungsanlage produzierte. An alles andere habe der Cannabiszüchter gedacht, erklärt Staatsanwalt Frank Pieper.

Die Entlüftungsanlage sei professionell aufgebaut gewesen, rund um das Gebäude sei nichts vom süßlichen Cannabisgeruch zu merken gewesen, der bereits einigen Cannabis-Züchtern zum Verhängnis geworden war.

Der Fehler des 22-Jährigen lag wohl darin, dass er die Stromrechnung nicht direkt selbst beglich, sondern über seinen Vermieter abgerechnet wurde. Und die Kropstädter Firma wunderte sich über Tausende Euro Stromkosten für die Halle, an der man nie jemanden sah, aber immer Licht brannte. Also verständigte der Besitzer die Polizei, die die Halle im Oktober durchsuchte.

Dort bot sich das Bild einer professionellen Aufzuchtanlage: die Wände mit Folie abgeklebt, Anlagen zur Beleuchtung, Aufzucht und anschließender Trocknung der Pflanzen. In einem Sozialtrakt am Hallenrand lebten die zwei Albaner, die noch dabei waren, weitere Aufzuchtstationen aufzubauen.

Beide wurden in einem gesonderten Verfahren später zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Sie hatten der Polizei bestätigt, vom jetzt vor dem Wittenberger Amtsgericht Angeklagten, beauftragt worden zu sein.

Acht bis dreizehn Kilogramm vertriebsfertiges Cannabis hätte die erste Ernte mit etwa 330 Pflanzen einbringen können, schätzen Gutachter der Polizei. Bei einem Straßenwert von circa zehn Euro pro Gramm hätte also bereits die erste Charge einen satten Gewinn für den Quedlinburger Azubi aus gutem Hause abgeworfen.

Teure Anlage

Dafür hatte er aber zunächst auch mächtig investiert: 30.000 Euro, so sein Anwalt, sei das Equipment, das die Polizei beschlagnahmt hatte, mindestens wert. Sein Mandant wolle mit der Sache abschließen - deswegen wolle er es auch nicht zurück. Und, so der Verteidiger des Quedlinburgers, Berliner Gerichte hätten schon bei weitaus größeren Cannabis-Mengen Milde walten lassen.

So habe er selbst einen Fall erlebt, bei dem ein Dealer mit 41 Kilogramm Cannabis erwischt worden war und das Gericht dies als minderschweren Fall mit einer geringen Freiheitsstrafe bewertet hatte.

Da man dem Schöffengericht in Wittenberg mit dem Geständnis nun eine langwierige Beweisaufnahme mit vielen Zeugen erspart habe und sein Mandant keinerlei Vorstrafen habe, könne man es doch mit einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe - nah an der Mindeststrafe von einem Jahr - bewenden lassen und diese zur Bewährung aussetzen. Zudem könne sein Mandant noch die ausstehenden 1.500 Euro der Stromkosten an den Vermieter abstottern.

Staatsanwalt Pieper fand den Fall, bei dem der Angeklagte immerhin vorgehabt hatte, im großen Stil Cannabis zu verkaufen, nicht so „minderschwer“. Er forderte ein Jahr und neun Monate Freiheitsstrafe - ebenfalls zur Bewährung - und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Wittenberg ist nicht Berlin

„Wir sind hier nicht in der Hauptstadt, hatten aber gerade im Frühjahr auch schon häufiger mit derartigen Plantagen zu tun“, sagt Richterin Jeanette Preissner. Und auch, wenn Cannabis eine weniger schwere Droge sei, der Rahmen, in dem der Angeklagte seine Gras-Zucht aufgebaut habe, sprenge den „minderschweren Fall“ um Längen. Da der 22-Jährige nach dem Auffliegen seiner Plantage bereits einige Zeit in Untersuchungshaft zugebracht hatte, glaube sie aber, dass ihm dies den Ausstieg aus diesem Gewerbe schmackhaft gemacht haben sollte.

Zudem seien sein Geständnis und seine positive Zukunftsprognose zu seinen Gunsten auszulegen. Deswegen bekam der Quedlinburger am Ende ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung und die Rückzahlung der Stromkosten an den Vermieter zugesprochen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. (mz)