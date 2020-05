„Pandemie nur eingeredet“: Hunderte demonstrieren auf Markt gegen Corona-Auflagen

Wittenberg -

Am Samstagnachmittag ist auf dem Marktplatz in Wittenberg erneut gegen die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert worden. Nachdem eine Woche zuvor etwa 100 Personen eine Mahnwache abgehalten hatten, waren diesmal 250 Menschen angemeldet worden, um an einer Kundgebung teilzunehmen. Trotz regnerischen Wetters ist diese Zahl an Teilnehmern vermutlich erreicht worden.

Demo in Wittenberg gegen Corona-Auflagen: „Keine parteipolitische Veranstaltung“

Holger List, der die Coco-Bar am Markt betreibt und einer der Initiatoren der Veranstaltung ist, hielt eine kurze Eröffnungsrede. Darin betonte er, dass es sich nicht um eine parteipolitische Veranstaltung handele. Es gehe um die Einhaltung des Grundgesetzes. List forderte die sofortige Aufhebung der Corona-Maßnahmen angesichts dadurch hervorgerufener Arbeitslosigkeit. Er sagte: „Ich hoffe, dass wir an den nächsten Samstagen etwas anderes machen können - zum Beispiel Freunde treffen.“

Demo in Wittenberg gegen Corona-Auflagen: Sinnhaftigkeit wird angezweifelt

Zweiter Redner war Jörn Austinat von der Köhlerei am Eisenhammer. Er sagte zu den Demonstranten, Menschen wie sie würden von den Medien als Wutbürger und ähnlich tituliert. „Ich bezeichne euch als Menschen mit selbstständigem Denkhintergrund.“ In der Folge zweifelte er angesichts der aktuell wenigen Neuinfektionen im Landkreis die Sinnhaftigkeit der Corona-Auflagen - etwa der Maskenpflicht - an. Schließlich forderten die üblichen Grippewellen auch jedes Jahr tausende Tote, ohne dass so weitreichende Einschränkungen wie diesmal in Kraft treten. Medien und Politik würden den Bürgern die Pandemie nur einreden.

Auflagen für die Kundgebung: Absperrung und Namens-Liste

Zu den Auflagen für die Kundgebung gehörte eine Maskenpflicht für alle, die sich innerhalb eines Absperrbandes auf dem Marktplatz aufhielten. Außerdem sollten sich Teilnehmer innerhalb der Absperrung mit Namen und Adresse in eine Liste eintragen, um im Nachhinein Infektionsketten nachverfolgen zu können, falls es zu einer Corona-Infektion kommen sollte. Nicht wenige Zuhörer blieben deshalb im Bereich außerhalb des Absperrbandes stehen.

Die Polizei forderte die Teilnehmer innerhalb und außerhalb der Absperrung per Durchsage und in persönlichen Ansprachen immer wieder dazu auf, den Mindestabstand einzuhalten. (mz/thl)