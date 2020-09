Bis zu 33 Prozent mehr: Diese Autofahrer zahlen mehr für Kfz-Versicherung

Heidelberg -

Autofahrer müssen sich in mehreren Städten und Landkreisen auf höhere Kosten bei der Kfz-Versicherung einstellen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat am Donnerstag die neuen Typklassen für rund 30.000 Automodelle veröffentlicht. Die neuen Einstufungen können im Extremfall für einen Anstieg der Kfz-Versicherung um 33 Prozent sorgen, wie Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zeigen.

Der GDV berechnet jedes Jahr die Schadenbilanzen der rund 400 Zulassungsbezirke in Deutschland und teilt die Bezirke in Regionalklassen ein. Je mehr Schäden für ein Modell beglichen werden, desto höher ist die Typklasse und desto teurer die Versicherungsprämie. Weniger Schäden senken den Beitrag.

KfZ-Versicherung wird für Millionen Autofahrer teurer

Laut GDV werden 48 Bezirke herauf- bzw. heruntergestuft. Insgesamt profitieren in 2021 rund 4,5 Millionen Halter von der neuen Einteilung. Für etwa 4,8 Millionen Autofahrer wird es dagegen teurer. Davon besonders betroffen sind die Großstädte. Autofahrer in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachen und Mecklenburg-Vorpommern haben dagegen eine gute Schadensbilanz - hier ist auch die Regionalklasse niedriger.

Die höchste Steigerung in der Haftpflichtversicherung würde beispielsweise das Model S von Tesla betreffen, es wurde gleich um 4 Stufen auf die Typklasse 23 hochgestuft. Ein Tesla-Fahrer würde für den Haftpflicht-Teil seiner Kfz-Versicherung also 33 Prozent mehr bezahlen, wie die Modellrechnung von Verivox zeigt.

Höhere Kfz-Versicherung ab 2021

Der Mitsubishi Outlander 2.0 AWD Hybrid klettert um drei Typklassen in der Vollkasko, zwei in der Teilkasko und eine in der Haftpflicht. Der Beitrag steigt damit um 22 Prozent. In der Modellrechnung macht das 206 Euro aus.

URL zum Kopieren Das Model S von Tesla wurde um 4 Stufen auf die Typklasse 23 hochgestuft. Tesla/dpa-tmn Foto: Der Mitsubishi Outlander 2.0 AWD Hybrid klettert um drei Typklassen in der Vollkasko, zwei in der Teilkasko und eine in der Haftpflicht. imago/Sebastian Geisler Foto: Günstiger fahren die Besitzer eines Suzuki Jimny 1.5 Allrad. Sie zahlen 29 Prozent weniger für die Kfz-Versicherung dpa Foto: Für den VW Golf VI 2.0R TSI sinken die Beiträge ebenfalls - um 19 Prozent. dpa-tmn Foto: Fahrer eines BMW 640I Coupe Xdrive können sich auf einen sinkenden Beitrag in der Haftpflicht freuen. imago images/Die Videomanufaktur Foto:

Günstiger fahren die Besitzer eines Suzuki Jimny 1.5 Allrad und eines VW Golf VI 2.0R TSI, die durch die neue Vollkasko-Typklasse 29 beziehungsweise 19 Prozent weniger zahlen. In der Modellrechnung sinkt der Kfz-Versicherungsbeitrag für den Suzuki um 227 Euro. Fahrer eines BMW 640I Coupe Xdrive können sich auf einen sinkenden Beitrag in der Haftpflicht freuen. Sie zahlen im kommenden Jahr rund ein Viertel weniger.

Änderung für Kfz-Verträge ab Januar

„Für bestehende Verträge gelten die Veränderungen meist zum 1. Januar. Autofahrer, für die sich die Kfz-Prämie im kommenden Jahr durch die Neueinstufung verteuert, haben ein Sonderkündigungsrecht“, sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. „Die Zuschläge der Versicherer für teurere Typklassen sind unterschiedlich hoch.“ (mz)