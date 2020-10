Minus 5,4 Prozent: Deutsche Wirtschaft bricht 2020 stärker ein als erwartet

Berlin -

Die Deutsche Wirtschaft bricht in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie stärker ein als noch im Frühjahr erwartet. In ihrem am Mittwoch veröffentlichten Herbstgutachten senkten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt um mehr als einen Prozentpunkt auf minus 5,4 Prozent.

Für das nächste Jahr rechnen die Forscher nun noch mit einem Zuwachs von 4,7 Prozent. Im Frühjahr waren sie noch von einem Minus von 4,2 Prozent für 2020 und einem Plus von 5,8 Prozent für 2021 ausgegangen. Die wirtschaftliche Erholung wird nach Einschätzung der Forscher derzeit gebremst.

Gründe seien die schleppende Entwicklung in Branchen mit vielen Sozialkontakten wie Tourismus und Gastronomie sowie Veranstaltungsgewerbe und Luftverkehr. Das Vorkrisenniveau der Wirtschaftsleistung wird demnach erst Ende 2021 erreicht. Die Wirtschaftsleistung liege dann aber weiter unter dem Niveau, das ohne die Pandemie hätte erbracht werden können. Erst Ende 2022 dürfte die Wirtschaft den Forschern zufolge wieder normal ausgelastet sein.

Am Herbstgutachten beteiligt sind neben den Leibniz-Instituten für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) und Essen (RWI) das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das Münchner Ifo-Institut und das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. Die fünf Institute legen im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums zwei Mal im Jahr ihre sogenannte Gemeinschaftsdiagnose vor. (afp)