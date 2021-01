Große Umfrage: Wie hat Corona Ihren Alltag und Ihr Verhalten verändert?

Köln -

Was erwarten Kunden im Rheinland vom Einzelhandel vor Ort? Wie verändert die Digitalisierung unsere Arbeitswelt? Wie schauen Sie in die Zukunft – eher skeptisch oder ganz gelassen? Wir wollen es genau wissen – und zwar von Ihnen! In der großen Umfrage „Wir im Rheinland - die große Wirtschafts- und Verbraucherstudie“, die „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ mit der Unterstützung von Sparkasse Köln-Bonn und der Kreissparkasse Köln durchführen.

Es geht darum, ein Stimmungsbild der Menschen in unserer Region zu erheben. Bei entsprechend hoher Teilnehmerzahl können wir Aussagen für einzelne Regionen im Rheinland treffen.

Wir fragen unter anderem danach, wie Sie persönlich in die Zukunft blicken, was Sie etwa vom neuen Jahr 2021 erwarten. Aber auch, welche Auswirkungen Sie in ihrem Leben durch die Corona-Pandemie sehen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Digitalisierung: Wie verändert sie Ihr Leben, Ihren Alltag und Konsum?

Das Internet hat das Einkaufsverhalten gewandelt

Unser aller Einkaufsverhalten hat sich durch das Internet in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Uns ist es daher wichtig zu wissen, wie Sie die Attraktivität des Einkaufens bei Ihnen vor Ort und in den großen Innenstädten in der Region insgesamt bewerten? Wo schätzen Sie das Angebot an Geschäften, die Möglichkeiten zum Verweilen in Cafés, Restaurants, die Atmosphäre, die Erreichbarkeit, Parkmöglichkeiten – auch wenn die Corona-Pandemie den Einkaufsbummel seit langem erschwert, wenn nicht gar verhindert?

Was müsste sich beim lokalen Einzelhandel bei Ihnen vor Ort ändern, damit er für Sie attraktiv bleibt oder sogar in Zukunft noch attraktiver wird?

Zudem gibt es Bestrebungen der Europäischen Union, in Zukunft 1- und 2-Cent-Münzen abzuschaffen. Preise würden dann auf volle 5 Cent gerundet. Manche gehen noch weiter und möchten das Bargeld ganz abschaffen. Welche Bedeutung hat es noch für Sie beim Einkauf oder zahlen Sie heute schon fast alles mit Karte?

Wofür wollen Sie Geld ausgeben?

Auch das Arbeitsumfeld hat sich für viele Menschen durch die Digitalisierung sehr verändert. Und gerade im vergangenen Jahr dürften Corona die Entwicklung weiter beschleunigt haben. Daher interessieren uns die Veränderungen in Ihrem persönlichen Arbeitsalltag. Zwar sind nicht alle Berufe gleichermaßen von der Digitalisierung betroffen. Aber wie erleben Sie in Ihrem Job das Home-Office und den Einsatz von Kommunikations- und Meeting-Software, oder die Digitalisierung von Prozessen in der Produktion oder beispielsweise im Prozessmanagement.

Viele schöne Momente wie etwa Urlaubsreisen fielen im vergangenen Jahr aus. Wofür wollen Sie in diesem Jahr Geld ausgeben? Planen Sie größere Anschaffungen oder wollen Sie Ihr Geld doch lieber anlegen? Welchen Anlageformen vertrauen Sie? Wie wichtig ist Ihnen Sicherheit oder lieber doch etwas mehr Risiko für eine höhere Rendite?

Teilnahmebedingungen In der großen Umfrage „Wir im Rheinland - die große Wirtschafts-und Verbraucherstudie“, die „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ mit der Unterstützung von Sparkasse Köln-Bonn und der Kreissparkasse Köln durchführen, befragen wir die Menschen im Rheinland: Wie verändert die Digitalisierung Leben, Arbeit und Einkaufsverhalten? Und wie blicken Sie in die Zukunft? Die Umfrage beginnt am 4. Januar und endet am 31. Januar 2021. Die Beantwortung des Fragebogens dauert nur 12 bis 15 Minuten. Gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro oder andere exklusive Geld- und Sachpreise. Teilnahme am Gewinnspiel ab 18 Jahren. Wichtig auch: Wir gehen bei allem sehr sorgfältig mit Ihren Daten um. Alle Informationen finden Sie unter: wirimrheinland.ksta.de und wirimrheinland.rundschau-online.de Wir freuen uns auf Ihre Antworten.



Wir freuen uns auf Ihre Antworten, machen Sie mit! Ab dem 4. Januar 2021 geht es los. Die Umfrage läuft bis zum 31. Januar.

Zentrale Ergebnisse der Studie für Ihre Region können Sie dann ab Ende Januar im „Kölner Stadt-Anzeiger“ und in der „Kölnischen Rundschau“ oder auf den Onlineseiten ksta.de oder rundschau-online.de nachlesen.

Die Teilnahmebedingungen

In der großen Umfrage „Wir im Rheinland - die große Wirtschafts-und Verbraucherstudie“, die „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ mit der Unterstützung von Sparkasse Köln-Bonn und der Kreissparkasse Köln durchführen, befragen wir die Menschen im Rheinland: Wie verändert die Digitalisierung Leben, Arbeit und Einkaufsverhalten? Und wie blicken Sie in die Zukunft?

Die Umfrage beginnt am 4. Januar und endet am 31. Januar 2021. Die Beantwortung des Fragebogens dauert nur 12 bis 15 Minuten. Gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro oder andere exklusive Geld- und Sachpreise. Teilnahme am Gewinnspiel ab 18 Jahren.

Wichtig auch: Wir gehen bei allem sehr sorgfältig mit Ihren Daten um. Alle Informationen finden Sie unter wirimrheinland.ksta.de

und wirimrheinland.rundschau-online.de Wir freuen uns auf Ihre Antworten.