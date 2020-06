Digitale Medien:: Sekundarstufe an der Klax Schule präsentiert sich als Vorreiter

Heute schon für morgen lernen. Das sollte das Ziel einer jeden Schule sein. Die Sekundarstufe an der Klax Schule in Berlin-Pankow geht mit gutem Beispiel voran. Denn diese Schule setzt schon heute auf virtuelle Techniken und Programmierkenntnisse, die in einigen Jahren wichtiger denn je sind. Damit bereitet das Lehrpersonal die Schüler realitätsnah auf die Zukunft vor. Dieses Konzept begeistert. Mittlerweile wurde die Klax Schule sogar mit einem Qualitätssiegel gewürdigt, das bislang erst neun Schulen in und um Berlin erhalten haben.

Eine nahtlose Einbindung digitaler Medien in den Unterricht

Im heutigen digitalen Zeitalter hat sich die Art der Wissensvermittlung verändert. Häufig genügt es nicht mehr, sich Lerninhalte zu merken und diese in Arbeiten wiederzugeben. Neu erlangtes Wissen muss zuerst entdeckt und dann effektiv angewendet werden. Zukünftig ist es wichtiger denn je, immer wieder aufs Neue zu lernen und neue Erkenntnisse sinnvoll zu integrieren. Dieses Vorhaben gelingt mit einer Einbindung digitaler Medien in der Schule.

Digitale Medien und Computer gewinnbringend nutzen

Schüler und Schülerinnen der Klax Schule erlernen von Anfang an, digitale Medien und Computer gewinnbringend für sich einzusetzen. Bereits ab Klasse 1 werden die Schüler in die Welt der Computer eingeführt und bauen unter anderem kleine Roboter. Ab Klasse 5 erlernen die Jugendlichen die ersten einfachen Programmiersprachen, um die Fähigkeiten der Computer noch stärker zu ihren Gunsten zu nutzen. Dieser intensive Umgang mit Programmen und Technik unterstützt nicht nur die digitale Kompetenz und vorausschauendes Denken. Mit diesem Konzept ebnet die Sekundarstufe an der Klax Schule den Weg technische Geräte privat und beruflich als unerlässliche Werkzeuge in den Alltag zu integrieren.

Details zum Bildungskonzept der Sekundarstufe der Klax Schule

Doch im Gegenzug zu vielen anderen Schulen kommen Schüler und Schülerinnen an der Klax Schule nicht nur in einem Computerraum mit der virtuellen Welt in Kontakt. Vielmehr beziehen alle Kinder und Jugendlichen die Apps, Computer und Tablets in ihre tägliche Arbeit ein. Dafür richtete die Sekundarschule sogar einen hochleistungsfähigen Internetzugang ein, dank dem sich die Kinder mit eigenen Endgeräten einloggen und dadurch unterrichtsbezogen digital arbeiten können. Die Wahl der genutzten Apps ist dabei besonders gut durchdacht. Schließlich dürfen Schüler ausschließlich auf Apps zurückgreifen, die zu Kreativität, Selbsttätigkeit sowie der Bildung der Gemeinschaft anregen. Zudem ist es der Schule wichtig, keinesfalls Apps zu nutzen, die soziale Beziehungen ersetzen sollen. Deshalb legen die Lehrkräfte beispielsweise großen Wert darauf, keine Vorlese-Apps einzusetzen. Die Lehrer der Sekundarstufe der Klax Schule erzählen ihre Geschichten lieber selbst. Darüber ist sich das gesamte Lehrpersonal einig. Zur Dokumentation der Lernerfolge setzen die Schüler und Schülerinnen ebenfalls auf digitale Technik. Deshalb gehören Film- und Fotoaufnahmen zum Lehrkonzept der Schule dazu.

Eine Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel "Exzellente Digitale Schule"

Dieses Konzept zur Einführung digitaler Technik überzeugt nicht nur die Lehrkräfte und Schüler der Sekundarstufe an der Klax Schule. Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie nahm das Engagement der Schule ebenfalls als Anlass, um der Institution das Qualitätssiegel "Exzellente Digitale Schule" zu verleihen. Diese Auszeichnung würdigt allgemeinbildende Schulen des Landes Berlin für ihre besonders nachhaltige qualitätsorientierte Initiative in mehreren Themenbereichen. Mit einem Fokus der Einordnung digitaler Bildung in Lehr- und Lernprozesse sowie einer Förderung Jugendlicher auf digital gestützte Bildung richtet das Qualitätssiegel sein Hauptaugenmerk auf die Verwendung digital gestützter Bildung im Unterricht.

Der Umgang mit digitaler Technik als 21st Century Skill

Diese Integration digitaler Medien ist für die Klax Schule selbstverständlich. Nach Ansicht der Schulleitung ist die Kompetenz im Umgang mit digitaler Technik eine der sogenannten 21st Century Skills, auf die zukünftig niemand mehr verzichten sollte. Dieses Engagement weiß Sandra Scheeres als Senatorin für Bildung, Jugend und Familie in besonderer Weise zu schätzen. Denn auch ihrer Meinung nach werden durch die Einbindung digitaler Techniken "Kompetenzen entwickelt, die für Lernende im 21. Jahrhundert herausragend sind: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken." Deren Konzentration auf eine digital gestützte Bildung wird in Zeiten der Corona-Krise umso deutlicher.

Klare Worte: "Gemeinsam lernen wir, was die Zukunft braucht"

Getreu dem Motto: "Gemeinsam lernen wir, was die Zukunft braucht" setzt die Grund- und Sekundarschule der Klax Gruppe auf weitere interessante Schwerpunkte, die die Anwendungen mit digitaler Technik sinnvoll ergänzen. So legt die Schule ebenso großen Wert darauf, die Kreativität ihrer Schüler zu fördern, indem Kunstunterricht in dem Schulkonzept eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Deshalb fließen künstlerische Ausdrucksformen, Herangehensweisen und Perspektiven in jeden Fachunterricht sowie in fächerübergreifende Arbeiten ein. Zugleich organisiert die Klax Schule alljährlich jahrgangs- sowie fächerübergreifende Projekte, bei denen Schüler und Schülerinnen beispielsweise mit Malern, Bildhauern und Filmemachern in Kontakt kommen.

Die Kreativität fördern und neue Perspektiven eröffnen

Den Lehrkräften der Klax Schule ist es wichtig, ihren Schülern und Schülerinnen neue Perspektiven zu eröffnen. Dieses Vorhaben gelingt einerseits mit einer Entfaltung der eigenen Kreativität. Andererseits fokussiert sich die Schule bewusst auf den Bildungsbereich "Technik, Innovation und Informationskompetenz" zur Förderung eines vorausschauenden Denkens und digitaler Kompetenz. Mit einem Zusammenspiel dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten sind Schüler ganz gewiss für die beruflichen Herausforderungen der Zukunft gewappnet.