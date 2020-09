900 Euro für eine Playstation 5: Fans nach chaotischem Vorverkaufsstart sauer auf Sony

Berlin/München -

Mit viel Spannung war die Pressekonferenz von Sony am Mittwochabend erwartet worden. Eine Woche nachdem Konkurrent Microsoft den Preis und den Marktstart seiner Xbox Series X präsentiert hatte, sollte nun auch Sony nachziehen. Und das japanische Unternehmen ließ seine Fans nach monatelangem Warten dieses Mal nicht im Stich und kündigte an: Die neue Playstation 5 kommt am 19. November in Deutschland auf den Markt.

Wie bereits zuvor von Experten vermutet, haben Käufer zum Start die Wahl zwischen zwei Varianten: Für 499 Euro gibt es die Standard-Version mit Blu-ray-Laufwerk. Die sogenannte Digital Edition hat kein Laufwerk, kostet 100 Euro weniger und ist technisch ansonsten identisch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kurz vorher, am 10. November, erscheint in Deutschland die neue Generation von Microsofts Xbox. Auch hier stehen zwei Modelle zur Wahl, allerdings mit größeren Unterschieden: Das Flaggschiff ist die Series X für 499 Euro. Für 299 Euro gibt es außerdem die Series S – im kompakteren Gehäuse, mit weniger Speicherplatz und etwas schwächerer Technik.

Playstation 5: Fans sind sauer auf Sony

Doch die Freude über die Playstation-Präsentation hielt nicht bei allen Fans lange an, denn nur wenige Stunden nach Ende des Livestreams am späten Mittwochabend war die Konsole hierzulande nicht mehr vorbestellbar. Sowohl Amazon, als auch Media Markt, Saturn und andere große Online-Shops vermelden seit Donnerstagmorgen „Derzeit nicht verfügbar“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut verschiedener Medienberichte soll die Konsole schon seit 6 Uhr ausverkauft gewesen sein. Einen möglichen Vorverkaufsstart hatte das Unternehmen während der Präsentation aber mit keinem Wort erwähnt. Dabei hatte Sony versprochen, rechtzeitig Infos dazu bekanntzugeben, wie Senior Vice President of Marketing, Eric Lempel, bereits vor Wochen klar machte: „Wir werden es euch wissen lassen, wann Vorbestellungen stattfinden. Es wird nicht wenige Minuten vorher passieren. Wir werden euch zu einem bestimmten Zeitpunkt wissen lassen, wann genau ihr die Playstation 5 vorbestellen könnt.“

Ebay: Playstation 5 für 900 Euro angeboten

Wie es nun aber scheint, müssen zum Start der Playstation 5 einige Fans leer ausgehen und darauf warten, dass Sony mit der Produktion neuer Konsolen schnell hinterherkommt. Der Unmut vieler Nutzer spiegelt sich auch in den Bewertungsspalten der Online-Händler wider, viele geben der Playstation 5 nur einen Stern und kritisieren Sony für die schlechte Kommunikation. Zumindest für Europäer dürfte der Vorverkaufsstart damit ein großer Flop gewesen sein.

Wer dennoch nicht warten kann, muss tief in die Tasche greifen. Schon am Donnerstagmorgen wurde die Playstation 5 bei Ebay zu Preisen angeboten, die weit über den von Sony angesetzten 499 bzw. 399 Euro lagen. Teilweise verlangten Anbieter mehr als 900 Euro. Und dennoch: Die größten Fans werden sich auch von solchen Preisen vermutlich nicht abschrecken lassen, das zeigte schon der Verkaufsstart der Playstation 4. (ve mit dpa)