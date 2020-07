Polizeieinsatz in Weißenfels: Männer beleidigen Marktmitarbeiterin und randalieren

Weißenfels -

Zwei Männer haben am Dienstag in einem Einkaufsmarkt in Weißenfels eine Angestellte beleidigt und erheblichen Sachschaden verursacht. Laut Polizei hatten die 32 und 38 Jahre alten Männer gegen 18 Uhr den Markt in der Merseburger Straße ohne vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung betreten. Eine Marktmitarbeiterin sprach diese daraufhin an und wurde direkt beledigt und geschubst. Anschließend ließen die Männer ihre Wut an der Einrichtung aus und hinterließen vor ihrem Verschwinden einen Schaden von etwa 600 Euro.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Männer aufgrund der Beschreibung jedoch noch in der Nähe des Marktes stellen. Während der 32-jährige friedlich blieb, leistete der 38-Jährige dabei heftigen Widerstand. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen und dem Mann Handfesseln anlegen. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe und zur Behandlung der Augenreizungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Männer wurden Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungebeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung erstellt. (mz/mad)