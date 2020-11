Vor zwei Jahren sorgte eine Schlägerei mit Baseballschläger und Radkreuz in Weißenfels für Aufsehen.

Der Angeklagte beteuert aus Notwehr gehandelt zu haben. Neue Beweise scheinen das nun zu untermauern.

Hat das Opfer gelogen?

Halle (Saale)/Weissenfels -

Gut anderthalb Stunden vergehen, ohne dass wirklich was passiert in Saal 141 des Landgerichts in Halle. Eine Unterbrechung jagt die nächste, erst wird nach der Zeugenbefragung eine Pause eingelegt, dann bittet die Verteidigung um eine Unterbrechung, dann das Gericht. Es ist ein zäher sechster Verhandlungstag im so genannten Radkreuz-Prozess. Ein Urteil fällt auch diesmal nicht, eine weitere Zeugin soll in zwei Wochen vernommen werden.