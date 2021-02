Weissenfels -

Die sechs Klassenzimmer mit 30 Plätzen und interaktiver Tafel sind gerade verwaist. Und doch läuft die Ausbildung am neuen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe der Asklepios-Klinik längst auf vollen Touren. „Wegen Corona haben wir seit Mitte November Online-Unterricht“, berichtet Leiterin Sabine Kellermann.

Simulationsunterricht an Puppen für den richtigen Umgang mit den Patienten

Seit August letzten Jahres hat das Bildungszentrum offiziell seinen Sitz im Weißenfelser Gewerbegebiet an der Käthe-Kollwitz-Straße. Ein Teil des Gebäudes in der Max-Planck-Straße, in dem sich ein Modehaus befindet, stand seit mehr als 15 Jahren leer. Nun wurde dieser Teil für den neuen Zweck hergerichtet. Die Bedingungen haben sich gegenüber dem alten Sitz in der Klinik an der Naumburger Straße deutlich verbessert. „Wir haben mehr Platz, gute Parkmöglichkeiten, Nähe zum Einkaufsmarkt und zur Autobahn“, nennt die Leiterin wichtige Vorteile. Neben den Klassenzimmern stehen zwei Praxisräume zur Verfügung.

Ein ehemaliges Möbelhaus ist jetzt Bildungszentrum. A. Richter Foto:

Wenn Präsenzunterricht wieder möglich ist, können dort die künftigen Pflegefachfrauen und -männer unter anderem beim Simulationsunterricht an Puppen den richtigen Umgang mit dem Patienten üben. Das Ganze wird mit einer Kamera begleitet und kann anhand der Aufnahmen ausgewertet werden. Laienschauspieler sollen künftig die Ausbildung unterstützen.

Neue Klasse für Pflegefachkräfte am Asklepios-Bildungszentrum ab März

109 Schülerinnen und Schüler lernen gegenwärtig im Bildungszentrum. In vier Klassen werden Pflegefachfrauen und -männer ausgebildet - die mittlerweile gültige Berufsbezeichnung für den früheren Gesundheits- und Krankenpfleger. Während die Pfleger über drei Jahre hinweg ausgebildet werden, lernen die Krankenpflegehelfer/innen, derzeit sind es an der Schule zwei Klassen, ein Jahr.

Im März wird am Asklepios-Bildungszentrum eine neue Klasse für Pflegefachkräfte eröffnet. Noch sind etwa zehn Plätze frei und eine Bewerbung möglich. Sabine Kellermanns Erfahrung: In der Corona-Krise befürchten Menschen nicht selten existenzielle Not und orientieren sich beruflich um. Da könne auch der Pflegeberuf eine Option sein. Eine Ausbildung sei ab 16 Jahren möglich - ohne ausdrückliche Altersbeschränkung nach oben.



„Die Pflege ist wohl der sicherste Job, den es zurzeit in Deutschland gibt“

Auch ambulante Pflegedienste, die praktisch ausbilden wollen, jedoch keine theoretische Ausbildung anbieten können, könnten sich an das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe wenden. Im April wird dann eine weitere Klasse für die einjährige Ausbildung zum Krankenpfleger/in eröffnet. Auch hier sind noch einige Plätze frei.

Der Reiz des Pflegeberufs: Bei entsprechender Leistung in der Ausbildung besteht praktisch eine hundertprozentige Sicherheit, danach auch einen Job zu finden. „Die Pflege ist wohl der sicherste Job, den es zurzeit in Deutschland gibt“, sagt Sabine Kellermann. Dass es für die Klassen ab Frühjahr trotzdem noch freie Plätze gibt, liegt nach Ansicht der Leiterin vor allem an zwei Gründen. Zum einen fehlten im Gegensatz zum Ausbildungsbeginn Oktober im März die Schulabgänger.



Neben der Ausbildung will Asklepios-Zentrum auch Weiterbildung

Vor allem aber hat sie festgestellt, dass mancher seine Bewerbung aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zurückzieht. Dabei ist sie überzeugt: „Wir sind im Bildungszentrum besser geschützt als im Supermarkt.“ Zu den umfangreichen Schutzmaßnahmen gehöre auch, dass allen Azubis die Möglichkeit eingeräumt wurde sich freiwillig impfen zu lassen.

Neben der Ausbildung von Pflegekräften will sich das neue Zentrum auch als Ort der Weiterbildung profilieren. Optimistisch planen sie zum Beispiel für den August ein zweitägiges Symposium zum Thema Darmkrebs-Nachsorge. Sobald es die politischen Entscheidungen erlauben, soll nun aber erst einmal wieder Präsenzunterricht stattfinden. „Wir haben ausreichend Platz“, versichert Sabine Kellermann und fügt hinzu: „Wir vermissen unsere Schüler.“

››Kontakt zum Bildungszentrum: Telefon 03443/33 86 10 (mz)