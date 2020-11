Auf Gegenfahrbahn geraten: Tödlicher Unfall auf B27 - Lkw und Pkw prallen zusammen

Bebra -

Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw in Osthessen ist ein 52-Jähriger gestorben. Der Mann sei am Dienstagabend beim Auffahren auf die Bundesstraße 27 bei Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, wie Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.



Dort sei er mit dem entgegenkommenden Lkw eines 27-Jährigen zusammengestoßen und in seinem Auto eingeklemmt worden. Er sei noch an der Unfallstelle verstorben. Der LKW-Fahrer erlitt demnach einen Schock und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)