Mit Anschieber aus Halle: Friedrich gewinnt Zweierbob-Gesamtweltcup

Innsbruck -

Francesco Friedrich hat auch das Weltcup-Finale im Zweierbob in Innsbruck/Igls gewonnen und sich zum vierten Mal den Gesamtweltcup geholt.

Am Samstag ließ der Pirnaer mit seinem Anschieber Alexander Schüller aus Halle an der Saale keine Zweifel an seiner Dominanz und der klaren Favoritenrolle für die Weltmeisterschaft am kommenden Wochenende in Altenberg aufkommen.

Beim elften Sieg im zwölften Weltcup-Wettbewerb dieser Saison verwiesen Friedrich/Schüller die Letten Oskars Kibermanis/Matiss Miknis und Rostislaw Gaitukjewitsch/Michail Mordasow aus Russland mit 0,72 beziehungsweise 0,82 Sekunden auf die Plätze.

Francesco Friedrich gewinnt elf von zwölf Weltcup-Rennen

Johannes Lochner/Benedikt Hertel (Königssee/Oberhof) und Hans Peter Hannighofer/Marcel Kornhardt (Oberhof/Erfurt) belegten die Plätze vier und fünf. Von zwölf Zweier-Weltcups gingen elf an den Sachsen, nur im Dezember auf der ersten Station in Igls setzte sich Lochner durch.

Am Sonntag (10 Uhr) steigt in Igls der letzte Vierer-Weltcup, alle drei bisherigen Saisonrennen im großen Schlitten hat ebenfalls Friedrich gewonnen. Aus Österreich geht es dann gleich weiter zur WM nach Altenberg, ab dem 5. Februar spricht in seiner sächsischen Heimat alles für Friedrichs nächsten Machtbeweis. Schon bei der WM an gleicher Stelle im Vorjahr hatte er die Titel im Zweier und Vierer geholt. (dpa/sid/mz)