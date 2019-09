Kurioses Trainer-Duell: Löw trifft bei WM auf „Südkorea-Jogi“

Bei der WM-Endrunde in Russland kommt es zu einem kuriosen Duell in der Gruppenphase: Bundestrainer Joachim Löw trifft im Spiel gegen Südkorea auf seinen Trainer-Kollegen Shin Tae-Jong. Und dieser machte bereits als „Löw-Klon“ Karriere.

Ein Foto des südkoreanischen Coaches machte 2012 im Internet die Runde. Da stand Shin Tae-Yong im Löw-Stil am Spielfeldrand, fast jedes Detail des Outfits stimmte mit dem des Bundestrainers überein.

WM-Auslosung: Südkoreas Coach Shin sieht sich in der Außenseiter-Rolle

Deutschlands WM-Termine Gruppe F:

Sonntag, 17.06.2018: Deutschland - Mexiko um 17 Uhr in Moskau

Montag, 18.06.2018: Schweden - Südkorea um 14 Uhr in Nischni Nowgorod

Samstag, 23.06.2018: Deutschland - Schweden um 17 Uhr in Sotschi und Südkorea - Mexiko um 20 Uhr in Rostow am Don

Mittwoch, 27.06.2018: Mexiko - Schweden um 16 Uhr in Jekaterinburg und

Südkorea - Deutschland um 16 Uhr in Kasan

Nun gibt es in Russland das erste direkte Duell der Trainer. „Das ist nicht das schlimmste, aber auch nicht das beste Los, das wir haben konnten“, zitierte Shin die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag zur Gruppen-Auslosung. Jedes Team in der Gruppe F sei stärker als Südkorea, aber er habe niemals aufs Losglück gehofft. „Wir müssen so hart an uns arbeiten, wie es geht, egal, auf wen wir treffen.“

Die Auslosung am Freitag in Moskau ergab, dass Südkorea in der Vorrunde der WM in Russland auf Deutschland, Mexiko und Schweden trifft. In Südkorea waren sich Kommentatoren einig, dass es die Mannschaft schwer haben wird, das Achtelfinale zu erreichen.

Coach Shin Tae-Yong hat bereits Erfahrung gegen Deutschland

Shin hatte im vergangenen Jahr die südkoreanische Olympia-Mannschaft in Rio de Janeiro gecoacht, als sie ebenfalls gegen Deutschland und Mexiko spielte. Gegen Deutschland gab es ein 3:3, gegen die Mexikaner behielt Südkorea mit 1:0 die Oberhand.

In der WM-Qualifikation in Asien musste Südkorea lange zittern. Nach einer 2:3-Pleite gegen Katar beurlaubte der nationale Fußballverband im Juni den damaligen Nationaltrainer Uli Stielike. Sein Nachfolger wurde Shin. Südkorea konnte sich als Zweiter seiner Gruppe hinter dem Iran für die Endrunde qualifizieren.

(mz/dpa)