VfB Lübeck - HFC im Liveticker: Guttau trifft spät zu Halles Auswärtssieg

Lübeck/Halle (Saale) -

Der Hallesche FC hat den nächsten Sieg in der 3. Liga eingefahren. Beim noch sieglosen Tabellenschlusslicht VfB Lübeck steigerte sich der HFC nach Rückstand und gewann ein hektisches und umkämpftes Spiel mit 3:2 (1:0). Hier können Sie einen ausführlichen Spielbericht aus Lübeck nachlesen.

Das Spiel im Liveticker: Lübeck - HFC 2:3 (1:0)

Mit 3:2 gewinnt Halle in Lübeck, das ist nach der zweiten Halbzeit durchaus verdient. Das war es für heute vom Liveticker!

Und dann ist die Partie aus! Halle erkämpft sich in einer turbulenten zweiten Halbzeit nach 0:1-Rückstand noch die drei Auswärtspunkte. Das tut dem Team richtig gut, Halle klettert damit endgültig aus dem Tabellenkeller.

Es gibt in der 100. Spielminute noch einmal die Gelbe Karte für Guttau und einen Freistoß für Lübeck, 22 Meter zentral vor dem Kasten... den setzt Deichmann aber in die Mauer.

Derstroff lässt in der 99. Minute das 4:2 liegen, den muss er eigentlich machen. Gute Vorabeit von Eberwein, aber dann ein ganz schwacher Abschluss.

Puh, das war knapp! In der 96. Minute verzieht Hertner im Strafraum am langen Pfosten. War das schon die letzte Chance der Gastgeber?

Aufklärung zur Gelb-Roten Karte: Papadopoulos hatte beim Torjubel die Eckfahne kaputtgetreten. Eine ähnlich dumme Rote Karte also wie zuletzt von Gündüz... Die Eckfahne ist inzwischen ausgetauscht, der Ball rollt wieder.

Jetzt wird es unübersichtlich! Papadopoulos hat unmittelbar nach dem Tor die Gelb-Rote Karte gesehen, warum, war jetzt nicht ersichtlich. Auch Schnorrenberg sah noch Gelb. Es sind bereits 92 Minuten gespielt, aber es wird sicher noch vier bis Minuten dauern bis zum Abpfiff.

Toooooooor für Halle!Guttau vollstreckt einen tollen Konter zum 3:2. Lübeck war weit aufgerückt und drängte auf die Führung, Boyd und Guttau nutzen den Raum für eine starke Kombination. Guttau behält dann von Raeder die Nerven und trifft mit Hilfe des Innenpfostens.

Es geht munter weiter: Boyd kommt im Zweikampf mit Riedel viel zu spät und foult, die nächste Gelbe Karte für Halle.

Jetzt hat Lübeck wieder Oberwasser und das Spiel ist hektisch. Vucur spielt auf Zeit und sieht gleich mal eine Gelbe Karte.

Die Karten sitzen jetzt locker bei Schiedsrichter Glaser. Derstroff ist der nächste HFC-Spieler, der mit Gelb verwarnt wird. Das geht aber auch in Ordnung, das war ein klares Foul.

Papadopoulos holt sich eine Gelbe Karte ab, weil er nach einem Foul das Spiel verzögert. Dann ist Debützeit in Lübeck: Vucur wird für Landgraf eingewechselt.

Und plötztlich steht es 2:2! Benyamina staubt für die Gastgeber ab. Deichmann setzt sich im Strafraum gegen Vollert durch und passt scharf nach innen. Sternberg kann erst noch klären, den Abpraller schiebt dann aber der eingewechselte VfB-Stürmer über die Linie. Bitter, das Tor lag wahrlich nicht in der Luft.

Eberwein hat sich eine Platzwunde zugezogen und bekommt einen blauen Turban. Er kann aber wohl weiterspielen. Die Partie war aber für drei Minuten unterbrochen, das wird sicher alles nachgespielt.

Eberwein und Rieble prallen böse mit den Köpfen zusammen. Das tat schon beim Zuschauen weh... Rieble steht schon wieder, Eberwein muss behandelt werden.

Zweiter Wechsel beim HFC: Torschütze Dehl hat Feierabend - er war nicht ganz so auffällig wie gegen Meppen, aber hat wieder getroffen. Dafür ist Eberwein neu im Spiel.

Schon erstaunlich, wie sich das Bild gewandelt hat. Lübeck kommt in Halbzeit zwei gar nicht mehr ins Spiel, Halle hat die Partie im Griff und gedreht. Aber noch kann hier alles passieren, ein drittes Tor für mehr Ruhe bei HFC sorgen...

Torschütze Dehl holt sich für eine kleine Unsportlichkeit die Gelbe Karte ab.

Tooooooor für den HFC! Halle dreht das Spiel! Derstroff hat auf links viel Platz und sucht Boyd im Zentrum. Keeper Raeder geht dazwischen, kann die scharfe Flanke aber nur abklatschen - genau auf Dehl, der ins leere Tor einköpft. Zweites Saisontor für den Youngster.

Der Ausgleich ist inzwischen verdient. Lübeck wirkt zunehmend müde. Torschütze Röser machtdann Platz für Benyamina. Es war der dritte und damit letzte Wechsel der Gastgeber.

Da ist der Ausgleich! Und Boyd hat ihn erzielt! Der Angreifer leitet die Szene ein, dann wird Guttaus Flanke geblockt. So kommt der Ball wieder zu Boyd, der platziert ins lange Eck trifft.

Wechsel beim VfB, Hertner kommt für Thiel in die Partie. Der HFC dominiert hier nach der Pause das Geschehen.

Halle kommt dem Ausgleich näher! Boyd bringt eine Guttau-Ecke aufs Tor, aber leider etwas zu zentral, so kann Raeder erneut zugreifen.

Halle hat sich hier offenbar was vorgenommen. Dehl spielt Guttau frei, dessen Schuss Raeder zur Ecke klärt. Die Chance beendet Sternberg dann, indem er den Ball volley aus dem Stadion schießt.

Raeder greift nach einem Sternberg Freistoß zu - da hatte Boyd schon gelauert.

Die zweite Hälfte läuft, es gab keine weiteren Wechsel in der Pause. Schafft Halle hier noch die Wende?

Halle wirkt bislang seltsam gehemmt. Aus dem Zentrum kommen keine Impulse, auch der gegen Meppen so offensivstarke Sternberg ist auf links kein Faktor. Derstroff und Guttau werden kaum mal in gute Situationen gebracht, auch Boyd hängt vorne in der Luft. Aber noch steht es nur 0:1, kein Grund also die Hoffnung auf Punkte vorzeitig aufzugeben.

Mit einem 1:0 für Lübeck geht es in die Pause. Es war ein blasse Hsalbzeit vom HFC, der vieles schuldig blieb. Da ist noch viel Luft nach oben. Es bleiben 45 Minuten, um den Eindruck und das Ergebnis noch zu korrigieren.

Jetzt reagiert auch VfB-Trainer Landerl: Der übermotivierte Hobsch geht stark Gelb-Rot-gefährdet runter, Deters ist neu im Spiel.

Landgraf zieht mal aus 20 Metern ab und zwingt Raeder zur Parade, der Keeper klärt zur Ecke. Nach dieser kommt Reddemann zum Abschluss, der Ball geht abe weiter über den Kasten.

Wieder muss Müller retten! Der Keeper ist klar der besten Mann beim HFC. Der aufgerückte Verteidiger Okungbowa mit einem Seitfallzieher, Müller sieht den Ball recht spät, taucht aber schnell an und klärt. Lübeck hat weiter die besseren Chancen, wirkt aktiver und bissiger.

Jetzt wird auf dem Rasen über jeden Schiedsrichterpfiff diskutiert. Das ist immer ein schlechtes Zeichen - die Profis sollten sich lieber auf das eigene Spiel konzentrieren. Da wäre vor allem beim HFC genug Verbesserungsbedarf.

Oha, knifflige Szene! Hobsch gleich mit dem nächsten Foul, die HFC-Trainerbank fordert lautstark den Platzverweis. Doch Schiedsrichter Glaser lässt auch hier Gnade walten und zeigt stattdessen HFC-Co-Trainer Daniel Ziebig die Gelbe Karte. Aber Hobsch ist jetzt angezählt, genau wie zuvor Nietfeld.

Hobsch geht mit dem Ellbogen zuerst in den Zweikampf mit Papadopoulos und sieht dafür zu Recht die Gelbe Karte.

Jetzt mal der HFC! Guttau zieht aus 16 Metern flach ab, knapp am langen Pfosten vorbei. Von der Trainerbank gibt es direkt lautstarke Ermutigung für den Youngster.

Müller verhindert das 0:2! Hobsch köpft einen Freistoß aufs lange Eck, der HFC-Keeper zeigt aber eine schöne Flugeinlage und klärt zur Ecke.

Eine halbe Stunde ist rum in Lübeck, bislang ist es ein gebrauchter Tag für den HFC. Von der Leistung gegen Meppen ist kaum etwas zu sehen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Gegner heute weniger Fehler macht und selber einen Standard zur Führung genutzt hat.

Da ist der Wechsel: Nietfeld geht nach schwacher Leistung runter, um einer Gelb-Roten Karte zu entgehen. Papadopoulos übernimmt im defensiven Mittelfeld. Nietfeld ist mächtig sauer und tritt gleich mal gegen die Bank.

Beim HFC macht sich schon Papadopoulos warm, er wird dann wohl in Kürze Nietfeld erlösen.

Nietfeld mit einem klaren taktischen Foul im Mittelfeld - da hat der Kapitän riesiges Glück, dass er nicht mit Gelb-Rot vom Platz muss. Schiedsrichter Glaser belässt es bei einer finale Ermahnung. Aber noch ein Foul darf sich Nietfeld nicht leisten.

Der HFC ist bei Ballbesitz harmlos, so passiert aktuell wenig. Lübeck ist das bessere Team, die Führung ist nicht unverdient.

Auf der Gegenseite dann fast das 2:0. Ein Pass hebelt die Abwehrkette aus, Thiel passt quer auf Deichmann, dessen Schuss so eben noch zur Ecke geblockt wird. Die bleibt dann allerdings harmlos.

Der HFC ist offenbar aufgewacht. Boyd mit dem ersten Torschuss, aber Raeder macht das kurze Eck zu.

Und da ist das 1:0 für Lübeck! Den Freistoß aus 22 Metern zirkelt Röser über die Mauer, Müller im HFC-Tor ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Traumtor des Ex-HFC-Profis!

Der VfB hat inzwischen das Kommando übernommen. Nietfeld trifft Deichmann mit dem Fuß an der Hüfte und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

Lübeck kombiniert sich mal durch, aber Steinwender flankt dann unbedrängt hinter das HFC-Tor. Passt zum Spiel bislang.

Zähe erste Minuten mit vielen Duellen im Mittelfeld. Halle hat häufiger den Ball, einen Torschuss gab es aber noch nicht.

Der Ball rollt an der Lohmühle! Auf spannende und unterhaltsame 90 Minuten mit dem richtigen Endergebnis.

Die Teams kommen auf den Rasen. Lübeck spielt in seinen grünen Heimtrikots mit weißen Hosen. Der HFC trägt weiße Trikots und rote Hosen. Gleich geht's los...

„Die Tore und der Sieg gegen Meppen taten uns richtig gut“, sagt Trainer Schnorrenberg bei Magentasport: „Heute wollen wir die gute Leistung bestätigen.“

Zehn Minuten noch bis zum Anpfiff. In Lübeck dürfen heute 1860 Zuschauer ins Stadion an der Lohmühle. Also zumindest etwas Kulisse für dieses Kellerduell.

Im Team des VfB gibt es interessante Spieler: Paderborn-Leihgabe Pascal Steinwender und Knipser Patrick Hobsch (Sohn des Ex-Bundesliga-Torjägers Bernd Hobsch) sind Säulen in der Offensive. Im Mittelfeld bringt Mirko Boland reichlich Erfahrung mit, auch Yannick Deichmann ist ein zentraler Akteur.

Die Gastgeber aus Lübeck sind zwar Tabellenletzter, haben in der Saison aber bislang keinen schlechten Fußball gespielt. Die Ergebnisse blieben aber aus, der Aufsteiger ist noch immer ohne Saisonsieg. Wäre gut für den HFC, wenn sich das nicht ausgerechnet heute ändern würde...

Für Schiedsrichter Patrick Glaser aus Wiesbaden ist es heute erst das zweite Drittliga-Spieler seiner Karriere. Der 27-Jährige ist erst seit Saisonbeginn in der Liga dabei, das hat er mit Lübeck gemeinsam. Weder den HFC noch den VfB hat er in einem Pflichtspiel bislang gepfiffen.

Die Startelf der Gastgeber: Raeder - Rieble, Riedel, Okungbowa - Zehir, Boland - Steinwender, Röser, Thiel - Deichmann, Hobsch. Ex-HFC-Spieler Röser darf also von Beginn an ran, wie schon unter der Woche, als er beim 3:4 gegen Türkgücü sein erstes Saisontor erzielte.

Der Blick auf die Bank: Eisele, Vucur, Kastenhofer, Papadopoulos, Mast, Shcherbakovski und Eberwein. Halle hält also am Torwartwechsel fest, Eisele bleibt draußen. Vucur ist erstmals dabei, für Gündüz war nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre kein Platz.

So geht der HFC ins Auswärtsspiel: S. Müller - Landgraf, Vollert, Reddemann, Sternberg - Nietfeld, Titsch-Rivero - Derstroff, Dehl, Guttau - Boyd. Also nur ein Wechsel bei Halle, Derstroff beginnt für Mast.

Gleich gibt es die Aufstellungen der beiden Teams. Viele Gründe, seine Formation zu verändern, hat Trainer Schnorrenberg nach dem 4:1-Sieg gegen Meppen eigentlich nicht. Aber vielleicht setzt er ja trotzdem einen Reizpunkt...

Zugang Stipe Vucur ist am Freitag mit dem Team nach Lübeck gereist und kann heute sein Debüt geben. Ob es schon für die Startelf reicht, ist fraglich. Aber von der Bank ist er allemal eine Option.

Bevor es losgeht wollen wir schon mal wissen, wie das Bauchgefühl der Fans ist: Gibt es den nächsten Sieg oder kommt gleich ein Rückschlag? Stimmen Sie ab!

Willkommen zum Liveticker! Ab etwa 13 Uhr beginnen wir hier mit unserer Berichterstattung zum Auswärtsspiel des HFC an der Lohmühle. (mz)