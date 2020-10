Lübeck -

Die Erleichterung war riesig: In der Schlussphase sicherte sich der Hallesche FC durch einen Treffer von Julian Guttau einen 3:2 (0:1)-Auswärtssieg beim VfB Lübeck.. Nach einer schwachen ersten Halbzeit mit Rückstand hatte der HFC das Spiel zunächst gedreht, kassierte in der Schlussphase vor 1.860 Zuschauern den Ausgleich und schlug dann doch wieder zurück.

Trainer Florian Schnorrenberg vertraute der Sieger-Mannschaft aus dem Spiel gegen den SV Meppen (4:1) am Mittwoch. Lediglich Dennis Mast musste weichen, für ihn begann Julian Derstroff von Beginn an. Defensiv-Zugang Stipe Vucur war wie erwartet im 18er-Kader und saß auf der Bank.

Dass die Gastgeber vor dem Anpfiff noch sieglos am Tabellenende standen, war ihnen nicht anzumerken. Sie spielten offensiv los, waren griffig in den Zweikämpfen. Der HFC hingegen kam nicht in die Partie, lief meist nur hinterher. Und die Quittung dafür gab es schon früh: Nach einem Foul von Kapitän Jonas Nietfeld (der Gelb sah) gab es einen Freistoß für die Lübecker.

Martin Röser trifft für Lübeck gegen den Ex-Klub

Ex-HFC-Spieler Martin Röser nahm sich die Kugel – und verwandelte aus etwas mehr als 20 Metern sehenswert in den Winkel. Halle-Schlussmann Sven Müller war zwar noch am Ball, aber chancenlos (11.).

Die Rot-Weißen hatten auch in der Folge arge Probleme, nach 13 Minuten konnte Yannick Deichmann gerade noch rechtzeitig gestört werden, sonst wäre der zweite Treffer gefallen. Die Gäste hingegen überließen bei vielen längen Bällen vieles dem Zufall – ohne Erfolg.

Zudem hatte Nietfeld Glück, nach 20 Minuten nicht mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen worden zu sein, nachdem er im Mittelfeld ein taktisches Foul begangen hatte. Das Schnorrenberg Team konnte sich nur gelegentlich auf der rechten Seite über Derstroff in Strafraumnähe spielen, die Pässe oder Flanken waren jedoch zu ungenau. Gefährlich wurde es deshalb nicht.

HFC-Kapitän Niefeld muss früh ausgewechselt werden

Schnorrenberg reagierte bereits nach 26 Minuten: Für den stark platzverweisgefährdeten Nietfeld kam Antonios Papadopoulos aufs Feld. Terrence Boyd übernahm die Kapitänsbinde. Am Auftritt der in Weiß spielenden Gäste änderte das jedoch nichts. Lübeck war weiterhin wacher und gefährlicher. Nach einer halben Stunde musste sich Müller ganz lang machen, um nach einem Kopfball das 0:2 zu verhindern. Der schwache HFC hätte sich über dieses Zwischenergebnis nicht beschweren dürfen.

Ein erstes Ausrufezeichen sendete Julian Guttau. Nach Anspiel von Marcel Titsch Rivero war der Youngster im Strafraum, sein Abschluss ging nur knapp am langen Pfosten vorbei (34.) Es war die erste nennenswerte Offensivszene des HFC – gegen den Tabellenletzten. Mittlerweile hatte sich eine hitzige Partie, mit vielen Fouls und Diskussionen entwickelt.

Lübeck war das egal, nach 40 Minuten musste Müller den nächsten Einschlag – dieses Mal war es Okungbowa – verhindern. Immerhin versuchte sich auch Niklas Landgraf mal aus der Distanz, stellte VfB-Keeper Lukas Raeder aber vor keine großen Probleme. Bei der folgenden Ecke trat Sören Reddemann erst neben den Ball, schoss dann über das Tor. (45.). So blieb es beim 0:1 zur Halbzeitpause.

HFC kommt wie verwandelt aus der Pause

Immerhin schien die Pausen-Ansprache gefruchtet zu haben, der HFC startete mit ordentlich Schwung in den zweiten Durchgang, kam gleich in den ersten Minuten zu vier Chancen. Auf einmal wirkten die Hausherren trotz Führung nervös. Es war die Reaktion, die nach so einer schwachen Halbzeit kommen musste, wenn überhaupt eine Chance auf einen Punkt da sein sollte.

Gerade als Lübeck den Druck wieder verringern konnte, schlug Boyd zu! Nach einer abgefälschten Flanke von Guttau kam der Torjäger im Strafraum an den Ball und zeigte beim eiskalten Abschluss seine Qualität, als er zum 1:1 traf (62.).

Auf einmal war der HFC da. Und auf einmal führte er! Derstroff – mittlerweile auf der linken Seite – setzte sich auf dem Flügel durch und flankte in den Sechzehner. Auf Umwegen kam Laurenz Dehl an den Ball und musste nur noch ins leere Tor einköpfen (65.).

Es waren verrückte Minuten. Erst gelang den Gästen fast gar nichts, dann schlugen sie binnen drei Minuten doppelt zu. Und auch die Defensive stand wesentlich stabiler als es noch in der ersten Halbzeit der Fall war.

Patzwunde am Kopf: Eberwein spielt mit Turban weiter

Schnorrenberg brachte für die Schlussphase noch einmal frische Kraft und Michael Eberwein für Dehl (73.). Doch Eberwein lag kurz darauf schon am Boden, nachdem er sich bei einem Zusammenprall mit einem Gegner eine Platzwunde am Kopf zuzog (77.). Während Eberwein – mittlerweile mit Turban – noch ein frisches Trikot anziehen muss, kassierte Halle den Ausgleich (81.).

Zuvor bekam die Defensive den Ball nicht unter Kontrolle, letztlich musste Soufian Benyamina den Ball nur noch über die Linie befördern. Schnorrenberg erwartete eine heiße Schlussphase und brachte Zugang Vucur für Landgraf in die Partie. Der 1,95 Meter-Hüne sollte nun helfen, hohe Bälle zu verteidigen. Das ging auf: Nach einem Konter erzielte Guttau nach toller Vorarbeit von Boyd doch noch das 3:2.

Zudem holte sich Papadopoulos noch die Gelb-Rote Karte ab, nachdem er beim Jubel die Eckfahne kaputt getreten hatte. Der HFC musste nun in Unterzahl die Schlussminuten überstehen. Das gelang, die Rot-Weißen konnten nach einem total verrückten Spiel im zweiten Durchgang und zehn Minuten Nachspielzeit einen Auswärtssieg bejubeln. (mz)

Statistik: VfB Lübeck - Hallescher FC 2:3 (1:0)

VfB: Raeder - Riedel, Rieble, Okungbowa - Steinwender, Boland, Zehir, Hobsch (45. Deters), Thiel (58. Hertner) - Y. Deichmann, M. Röser (66. Benyamina)

HFC: Sv. Müller - Landgraf (85. Vucur), Vollert, Reddemann, Sternberg - Titsch-Rivero, Nietfeld (26. Papadopoulos) - Derstroff, Dehl (75. Eberwein), Guttau - Boyd

Schiedsrichter: Patrick Glaser (Freudenberg)

Zuschauer: 1860

Tore: 1:0 M. Röser (12.), 1:1 Boyd (63.), 1:2 Dehl (66.), 2:2 Benyamina (83.), 2:3 Guttau (90.+1)

Gelbe Karten: Hobsch (2) / Nietfeld (3), Dehl (2), Derstroff (1), Vucur (1), Boyd (2), Guttau (2)

Gelb-Rote Karten: Papadopoulos (90./Unsportlichkeit)