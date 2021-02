Der Schnee bremst nicht nur den Verkehr sondern auch die Vorbereitungen des HFC auf das Spiel gegen den MSV Duisburg.

Noch türmen sich die Schneemassen im Erdgas Sportpark und deshalb ist die Ungewissheit groß, ob das Spiel am Samstag stattfinden kann.

Was Trainer Schnorrenberg im Vorfeld sagt und wie er seine Mannschaft fit hält.

Brachbach -

Etwas mehr als vier Stunden, so berechnen es gängige Routenplaner, brauchen Autofahrer für die Strecke von Brachbach nach Halle. Normalerweise. Florian Schnorrenberg war am Dienstag erst nach sechs Stunden und viel Stress am Ziel. „Es war der Horror“, beschreibt der Trainer des Halleschen FC die Fahrt durch das Schneechaos von seinem Wohn- zurück an den Arbeitsort.