„Papa“ muss zum Rapport: HFC-Profi zerstört Eckfahne und fliegt vom Platz

Lübeck -

Es war die wohl kurioseste Szene in einem hitzigen und verrückten Drittliga-Spiel zwischen dem VfB Lübeck und dem Halleschen FC am Samstag (2:3). Als die Gäste aus Halle ausgiebig über das späte Siegtor von Julian Guttau jubelten, zeigte der junge Schiedsrichter Patrick Glaser plötzlich Gelb-Rot für Antonios Papadopoulos. Aber was genau war eigentlich passiert?

Der eingewechselte Mittelfeldspieler, zuvor wegen Spielverzögerung schon gelbverwarnt, hatte seine Emotionen schlichtweg nicht im Griff. Beim Jubel trat „Papa“ derart heftig gegen die Eckfahne, dass diese zerbrach. Für diesen unnötigen Vandalismus auf dem Fußballplatz gab es die zweite Gelbe Karte - und damit den Platzverweis.

Gelb-Rot für Papadopoulos: Schnorrenberg kündigt Gespräch an

So musste sich Halle in Unterzahl durch die zehnminütige Nachspielzeit zittern. Diese fiel auch deshalb so lang aus, weil erst einmal eine neue Eckfahne besorgt werden musste und die Partie minutenlang unterbrochen war. Am Ende brachten „Papas“ Kollegen den Sieg aber über die Zeit.

Lübecks Keeper Lukas Raeder mit der kaputten Eckfahne. imago images/Nordphoto Foto:

Trainer Florian Schnorrenberg wollte seinem Spieler angesichts des umkämpften Siegs keinen direkten Vorwurf machen, kündigte aber ein Gespräch an. „Wir werden morgen drüber reden, ganz klar“, sagte Schnorrenberg bei Magenta Sport: „Es waren sicherlich viele Emotionen im Spiel. Trotzdem können wir auch einfach an der Eckfahne vorbeilaufen. Das weiß er aber auch selbst.“

Für den HFC ist es bereits der zweite Platzverweis der laufenden Saison, beide waren extrem unnötig. Bei der 0:2-Niederlage gegen den FSV Zwickau hatte sich Selim Gündüz in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte abgeholt, weil er erst meckerte und dann noch weiter den Schiedsrichter provozierte. Schon damals war der HFC-Trainer nicht begeistert. Nun muss Halle im kommenden Spiel gegen die SpVgg Unterhaching auf Papadopoulos verzichten - und der womöglich eine Strafe zahlen. (mz)