Datum steht fest: Bundesliga darf Saison schon im Mai fortsetzen

Berlin -

Angela Merkel war der Fußball bei der ganzen Palette der Lockerungen nur einen Nebensatz wert. „Der Spielbetrieb wird unter den genehmigten Regeln erlaubt“, sagte die Bundeskanzlerin ohne erkennbare Emotionen.

Gefühlsausbrüche wird es dagegen bei den Klubchefs und den Fans geben. Schließlich hievte die Politik „König Fußball“ am Mittwoch zurück auf den Thron - der Ball wird im Mai trotz der Coronakrise wieder rollen. Bei der Videokonferenz Merkels mit den Ministerpräsidenten wurde der Weg für den Neustart der seit Mitte März unterbrochenen Saison in der Bundesliga und der 2. Liga freigemacht.

Die Bundesliga soll am 15. Mai wieder starten. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur SID mit. Das Startdatum sei vom DFL-Präsidium beschlossen und allen 36 Klubs der 1. und 2. Liga in einem Rundschreiben mitgeteilt worden. (Update: Am Donnerstag korrigierte DFL den Starttermin auf den 16. Mai, die Bundesliga startet ohne Freitagabendspiel)

Über eine mögliche Fortsetzung der 3. Liga, die dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) untersteht, ist noch nichts bekannt.

Die DFL-Spitze hatte zuvor mit großer Erleichterung auf das grüne Licht der Politik reagiert. „Die heutige Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Bundesliga und die 2. Bundesliga“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert: „Sie ist verbunden mit einer großen Verantwortung für die Klubs und ihre Angestellten, die medizinischen und organisatorischen Vorgaben diszipliniert umzusetzen.“

Fußball-Bundesliga darf aus wirtschaftlichen Gründen wieder spielen

In der Beschlussvorlage hieß es, dass die „Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder“ die „Fortsetzung des Spielbetriebes und mithin die Begrenzung des ansonsten entstehenden wirtschaftlichen Schadens in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga für die dort startberechtigten 36 Vereine auf deren Kosten“ für „vertretbar“ halten.

Allerdings wird auch festgehalten, dass mit Blick auf die Testkapazitäten das Gesundheitswesen „jederzeit mit Priorität behandelt“ werden muss. Rund 20.000 Tests wird der Profifußball wohl bis zum Saisonende benötigen. In einer ersten Testreihe hatte es bei 1724 Tests insgesamt zehn positive Fälle gegeben.

Die Profiklubs werden am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten. Den Kampf um ihre Existenz, bei dem es um etwa 770 Millionen Euro, die Zukunft zahlreicher Vereine und 56.000 Arbeitsplätze geht, hat die Milliardenbranche erst einmal gewonnen. Nun soll die Spielzeit im besten Fall bis Ende Juni zu Ende gebracht werden.

Bundesliga-Start im Mai: Vorbild für Europas Ligen?

Durch den Start im Mai wird die Bundesliga mit einem Schlag zum Weltmarktführer, da die anderen Topligen noch wesentlich weiter von einem Wiederbeginn (falls es den überhaupt geben wird) entfernt sind. Allerdings wird die Liga auf Bewährung spielen. Vor allem das entlarvende Video des Berliners Salomon Kalou hat den schmalen Grat aufgezeigt, auf dem der Fußball wandelt. (sid/mz)