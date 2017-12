3. Liga im Live-Stream und TV: Sehen Sie VfL Osnabrück und Carl Zeiss Jena live

Der 18. Spieltag begann am Freitag mit dem Sieg von Hansa Rostock in Halle

Tabellenführer SC Paderborn verlor am Samstag bei Verfolger Wehen Wiesbaden

Halle (Saale) -

Das Spitzenspiel des 18. Spieltags in der 3. Fußball-Liga steigt am Samstag in Wiesbaden. Gastgeber SV Wehen Wiesbaden, aktuell Dritter der Tabelle, empfängt Spitzenreiter SC Paderborn 07.

Nutznießer der Situation könnte der 1. FC Magdeburg werden. Als Tabellenzweiter reist der FCM zum Chemnitzer FC – und mit einem Sieg bei gleichzeitiger Paderborner Niederlage wäre Magdeburg punktgleich mit der Tabellenspitze.

3. Liga im Live-Stream: Hansa Rostock seigt beim Halleschen FC via Telekom Sport

Los ging es mit dem 18. Spieltag am Freitag, 1. Dezember. Dabei siegte Hansa Rostock mit 2:0 beim Halleschen FC und stellt damit endgültig den Anschluss zur Spitzengruppe der 3. Liga her. Einen Spielbericht lesen Sie hier.

3. Liga: 1. FC Magdeburg gewinnt beim Chemnitzer FC

Neue Spannung in der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga: Tabellenführer SC Paderborn büßte am 18. Spieltag seinen Vorsprung auf Verfolger 1. FC Magdeburg ein. Die Ostwestfalen unterlagen im Top-Spiel dem SV Wehen Wiesbaden deutlich mit 1:4 (0:2) und liegen mit 40 Punkten nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze.

Auf Platz drei folgt Wiesbaden (36) vor Fortuna Köln (32), das gegen den FSV Zwickau nur 1:1 (1:0) spielte.

Der Aufwärtstrend des Absteigers Karlsruher SC erhielt nach vier Siegen in Folge einen leichten Dämpfer. Der KSC kam gegen den VfR Aalen nur zu einem 0:0, ist aber mittlerweile seit 464 Minuten ohne Gegentor. Magdeburg nutzte Paderborns Ausrutscher durch ein 3:2 (3:1) beim Chemnitzer FC.

3. Liga: Verfolger Wehen Wiesbaden überrollt Spitzenreiter SC Paderborn

In Wiesbaden schossen Stephan Andrist (27.), Steven Ruprecht (31./71., Foulelfmeter) und Manuel Schäffler (57.) den deutlichen Sieg über schwache Paderborner heraus, Christian Strohdiek (79.) erzielte den Ehrentreffer der Gäste. In der Kölner Südstadt trafen Robin Scheu (36.) für die Gastgeber und Fabian Eisele (89.) für Zwickau. Die Fortuna wartet damit seit vier Spielen auf einen Sieg und verabschiedet sich zunächst aus dem Aufstiegsrennen.

Im Tabellenkeller kommt Rot-Weiß Erfurt nicht von der Stelle. Das Schlusslicht musste sich gegen Aufsteiger SV Meppen mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben. Auch die Sportfreunde Lotte und Preußen Münster trennten sich 0:0.

3. Liga live im TV und als Stream: Carl Zeiss Jena und der VfL Osnabrück live und exklusiv bei Telekom Sport

Am Sonntag wird der 18. Spieltag mit insgesamt drei Partien beendet. Dabei empfängt Werder Bremen II den VfL Osnabrück, SG Sonnenhof Großaspach spielt gegen die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching trifft im Aufsteiger-Duell auf Carl Zeiss Jena. Diese Partie können Fans live beim Internet-Radio HachingFM verfolgen.

Live-Übertragungen der Spiele, die allesamt um 14 Uhr angepfiffen werden, gibt es exklusiv bei Telekom Sport für Abonnenten. Im Free-TV wird am Sonntag kein Spiel live gezeigt. (mz)

