Wer kommt? Wer geht?: Die Transfergerüchte rund um den FCM

Magdeburg -

Mit seiner Hinrunde kann der 1. FC Magdeburg nicht zufrieden sein. Der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga erscheint derzeit weit weg, dem Team fehlte es an Konstanz und wohl auch an Klasse. Das sehen auf die Kaderplaner so und kündigten bereits Veränderungen im Winter an. Aber wer kommt, wer geht? Ein Überblick über die aktuellen Transfergerüchte rund um den FCM. (Stand: 18. Dezember 2019)

1. FC Magdeburg: Gerüchte um Zugänge

Benjamin Girth (27 Jahre, Stürmer, VfL Osnabrück)

Laut "Bild" soll der Ex-FCM-Stürmer (spielte für die Jugend und die zweite Mannschaft) ein Kandidat sein, um im Sturm das Duo Christian Beck/Sören Bertram zu entlasten. In der 2. Bundesliga ist er beim VfL Osnabrück, an den er von Holstein Kiel ausgliehen ist, nur Reservist. Dass er aber in der 3. Liga treffen kann, bewies er schon nachhaltig mit 28 Toren für den VfL und den SV Meppen in zwei Jahren.

Manuel Farrona Pulido (26 Jahre, Mittelfeld, VfL Osnabrück)

Zwei Jahre spielte der technisch starke Linksfuß bereits für den FCM, dann musste er 2017 gehen. Jetzt arbeitet Magdeburg laut "Bild" offenbar an einer Rückholaktion des Spielers, der in Osnabrück sportlich keine Rolle spielt. Farrona Pulido soll für mehr Torgefahr und Kreativität aus dem Mittelfeld sorgen.

FCM: Gerüchte um Abgänge

Marvin Temp (19 Jahre, Rechtsaußen, Vertrag bis 2022)

Der FCM sucht für sein Sturmtalent einen Leih-Klub, um Spielpraxis zu sammeln. Im Gespräch ist laut "Bild" neben Germania Halberstadt auch noch der 1. FC Köln zwei, wo Temp schon vorgespielt haben soll. Im Drittliga-Team der Magdeburger ist das Talent aktuell chancenlos.

Anton Kanther (19 Jahre, Mittelfeld, Vertrag bis 2020)

Für einen Einsatz in der 3. Liga reichte es für den Mittelfeldspieler nicht, auch wenn er immerhin drei Mal im Kader stand. Kanther soll nun Spielpraxis sammeln, die "Bild" bringt den Regionalligisten Germania Halberstadt als Leih-Abnehmer ins Gespräch. (mz)