Überraschung beim FCM: Hoßmang streicht Trio um Beck aus dem Kader

Köln -

In der sportlichen Krise krempelt der 1. FC Magdeburg seinen Kader um - und greift dabei laut „Bild“-Zeitung zu überraschenden Mitteln: Für das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln am Samstag strich der umstrittene Trainer Thomas Hoßmang kurzerhand Christian Beck aus dem 18-Mann-Aufgebot. Allerdings wurde die Partie am Samstag kurz vor Anpfiff abgesagt.

FCM-Idol Beck war noch als Kapitän in die Drittliga-Saison gegangen, hatte dann wegen anhaltender Formschwäche (erstein Saisontor) das Amt freiwillig abgegeben. Zuletzt war der 32-Jährige noch regelmäßig als „Joker“ von der Bank gekommen, in Köln darf er nun gar nicht mehr mitwirken.

Wie Beck ließ Hoßmang auch Awehrspieler Korbinian Burger und Offensivkraft Daniel Steininger zu Hause - beide waren zuletzt Stammkräfte beim FCM. (mz)