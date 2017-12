3:2-Sieg in Chemnitz: Magdeburg zieht mit Tabellenführer gleich

Chemnitz -

Der 1. FC Magdeburg bleibt in der 3. Liga auf Aufstiegskurs. Am Samstag gewann das Team beim Chemnitzer FC 3:2 (3:1).

Das könnte Sie auch interessieren 1. FC Magdeburg : Spielplan der Saison 2017/18

Vor 7847 Zuschauern brachte Magdeburgs Torjäger Christian Beck seine Mannschaft durch Tore in der 12. und 21. Minute 2:0 in Führung. Daniel Frahn verkürzte für Chemnitz in der 28. Minute auf 1:2. Noch vor der Pause erhöhte Julius Düker (39.) für die Gäste.

#opinary

FCM siegt verdient beim Chemnitzer FC

Im zweiten Durchgang war es erneut der Chemnitzer Frahn, der in der 78. Minute durch seinen zweiten Treffer den Endstand herstellte.

Magdeburg bleibt nach dem 13. Saisonsieg mit 40 Punkten Tabellenzweiter und damit auf einem Aufstiegsplatz, Chemnitz befindet sich hingegen mit 16 Zählern auf dem Konto nach wie vor im Tabellenkeller, rutschte sogar auf den ersten Abstiegsplatz.

Vorlage Niemeyer, Tor Beck - gleich zwei Mal funktionierte diese Variante beim FCM in Chemnitz. imago/Eibner Foto:

Magdeburg bestimmte von Beginn an das Geschehen, die schnelle Führung verlieh der Elf von Trainer Jens Härtel zusätzliche Sicherheit. Björn Kluft vergab in der 35. Minute für Chemnitz eine Großchance, doch insgesamt lagen die Vorteile klar auf Magdeburger Seite.

Spielstatistik: Chemnitzer FC - 1. FC Magdeburg 2:3 (1:3)

Chemnitzer FC: Kunz - Leutenecker, Mbende, M. Trapp, Scheffel - Reinhardt (60. Slavov), Grote - Hansch, Kluft - Baumgart, Frahn

FCM: Glinker - Handke, Weil, S. Schäfer - Butzen, Erdmann (70. Sowislo), Rother (70. Laprévotte), Hammann - Düker, Beck, M. Niemeyer (83. Schiller)

Tore: 0:1 Beck (12.), 0:2 Beck (21.), 1:2 Frahn (28.), 1:3 Düker (39.), 2:3 Frahn (78.)

Gelbe Karten: Grote (4), Baumgart (2) / S. Schäfer (2), Laprévotte (1)

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Zuschauer: 7847

(mz/dpa)