„Gesundheit der Spieler gefährdet“: FCM-Spiel in Köln kurz vor Anpfiff abgesagt

Köln -

Das Auswärtsspiel des 1. FC Magdeburg bei Viktoria Köln ist am Samstag rund eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff abgesagt worden. Die Teams waren bereits vor Ort im Stadion, als entschieden wurde, dass die Partie des 22. Spieltags nicht wie geplant stattfinden kann.

Grund für Absage ist die Unbespielbarkeit des Platzes wegen der „anhaltend widrigen Witterung“ im Sportpark Höhenberg. „Die Gesundheit der Spieler wäre gefährdet“, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das Wichtigste ist der Schutz der Spieler. Deswegen haben wir uns die Einschätzungen der Vereine eingeholt, die die deutliche Bitte hatten, das Spiel abzusagen. Diese Einschätzung konnten wir nachvollziehen“, sagte Schiedsrichter Patrick Kessel zur Absage in Köln. Für den FCM geht es damit unverrichteter Dinge zurück nach Magdeburg. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Wintereinbruch in Dresden: Auch Dynamo-Heimspiel fällt aus

Es ist bereits die zweite Spielabsage am 22. Spieltag in der 3. Liga. Das für Freitagabend angesetzte Duell zwischen Spitzenreiter Dynamo Dresden und Bayern München II war ebenfalls wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig abgesagt worden.

Aufgrund des Wintereinbruchs in Dresden war die Platzkommission zu diesem Ergebnis gekommen, hieß es in der Mitteilung. Ein Nachholtermin soll so schnell wie möglich bekannt gegeben werden. (mz/bbi/sid)