Live-Stream: Glücksforscherin Maike van den Boom im Interview

Nach Paul Biedermann kommt Maike van den Boom. Sie kommt zwar nicht persönlich, sondern wird online über das Glück sprechen.

Rotary Club Sangerhausen: Interviewreihe On/Offline

Aber der Reihe nach. In der vom Rotary Club Sangerhausen seit anderthalb Jahren etablierten Interviewreihe On/Offline, wird an diesem Donnerstag, 19. Dezember, die gefragte Glücksforscherin Maike van den Boom online zu Gast bei den Sangerhäuser Rotariern sein und die Fragen von Steffen Ritter beantworten. So wie das jüngst auch der ehemalige Weltklasseschwimmer Paul Biedermann aus Halle tat.

Das Gespräch mit van den Boom findet ein bisschen außer der Reihe statt, weil es dafür keinen günstigeren Zeitpunkt als die Vorweihnachtszeit gibt, fanden die Rotarier.

Interview mit Glücksforscherin Maike van den Boom

Die studierte Kunsttherapeutin berät heute Unternehmen und tritt als Rednerin auf Veranstaltungen auf. Ihre Mission ist es, die Deutschen einfach etwas glücklicher zu machen. Dafür kommt sie regelmäßig und gerne von ihrer derzeitigen Wahlheimat Stockholm zurück nach Deutschland.

Facebook: Live-Stream des Interviews

Wer das möchte, kann das Interview, das Steffen Ritter vom Institut Ritter am Donnerstag ab 17 Uhr führt, live miterleben. Denn über den Facebook-Account der Mitteldeutschen Zeitung Sangerhausen und den FB-Account des Institutes Ritter wird dieses Interview wieder direkt ausgestrahlt.



Wer am Donnerstag am späten Nachmittag noch nicht die Möglichkeit hat, in den sozialen Netzwerken aktiv zu sein, kann sich das Gespräch auch später anschauen (mz)