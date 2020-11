Live-Stream auf Facebook: Expertin Vivienne Dübbert berät zu mentaler Stärke

Sangerhausen -

Wie funktioniert unser Gehirn bei Stress und wie können wir es besser steuern? Was kann ich tun, um mich zu motivieren und meinen Alltag mit Energie und Elan zu meistern? Das sind nur einige der Fragen, die Vivienne Dübbert aus Köln in der nächsten Folge der Online-Offline-Reihe des Rotary-Clubs Sangerhausen beantworten möchte. Sie ist so genannte „Mindset-Expertin“, wie man neudeutsch jemanden nennt, der sich um die innere Einstellung, Haltung und Denkweise gegenüber den Herausforderungen des Alltags kümmert. Ein weiteres Themenfeld, das sie im Gespräch mit Moderator Steffen Ritter abdecken wird, ist die innere Stärke in Zeiten der Veränderung.

Die Leserinnen und Leser der Mitteldeutschen Zeitung und interessierte Mitbürger haben auch wieder die Möglichkeit, Fragen an Vivienne Dübbert zu stellen. Eine Auswahl der Fragen, die per E-Mail bis zum 16. November, 17 Uhr, an den Rotary-Club Sangerhausen (rotary.sgh@gmx.de) gesendet werden, werden in der Livesendung beantwortet, soweit der Fragesteller erlaubt, dass sein Name und Wohnort genannt werden darf.

Mit dem Interview setzt der Rotary-Club Sangerhausen seine Online-Offline-Reihe fort, die seit mehr als zwei Jahren monatlich durchgeführt wird. „Sie wird durch Supporter unterstützt, deren Zuwendungen für regionale Projekte des Rotary-Clubs verwendet werden“, teilt Ex-Oberbürgermeister und Rotary-Club-Präsident Ralf Poschmann mit. Unter anderem werde die Sangerhäuser Tafel unterstützt. Die Reihe habe auch das Ziel, die Identifikation der Menschen mit der eigenen Region zu stärken.

›› Das Gespräch kann am Montag, 18 Uhr, auf der Facebookseite der MZ Sangerhausen oder der Seite vom Institut Ritter verfolgt werden. (mz)