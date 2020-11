Gastwirt Thomas Trojovsky vom Rüssel Pub in Sangerhausen erläutert konkret, wie ein Gastwirt auf Corona reagieren musste.

Welche Zusatzausgaben er hatte und was er am Verhalten einiger Gäste kritisiert.

Wie er die Corona-Krise überstehen will.

Sangerhausen -

27 Jahre gibt es den Rüssel Pub in Sangerhausen nun schon. Doch Herausforderungen wie sie Corona an ihn als Gastwirt stellt, hat Thomas Trojovsky in dieser Zeit noch nicht erlebt. „Als ich am Montag durch die Stadt gegangen bin, hatte ich das Gefühl, dass es den Lockdown nur für die Gastronomie gibt“, sagt er enttäuscht. Im Frühjahr, beim ersten Lockdown habe man noch leere Straßen sehen können. Nun allerdings sah Trojovsky „Hunderte Leute, Autos und wenig Zurückhaltung“.