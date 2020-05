Beim Stehlen erwischt: Einbrecher werfen Optiker Sack mit Diebesgut an den Kopf

Roßla -

Einbrecher, die in der Nacht zu Donnerstag in ein Optik- und Schmuckgeschäft in Roßla eingedrungen waren, haben den Inhaber verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 53-Jährige, der über dem Laden wohnt, gegen 1.20 Uhr mitbekommen, dass Unbekannte die Tür des Geschäfts in der Halleschen Straße aufgebrochen hatten und in den Verkaufsraum eingestiegen waren.



Der Mann schaute nach, traf die Täter an und versuchte, sie aufzuhalten. Diese warfen ihm dann einen Sack mit Diebesgut an den Kopf und verschwanden. Der Optiker wurde leicht verletzt. Die Täter sollen 1,75 und 1,95 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer habe eine schwarze Maske vor dem Gesicht gehabt. Beide sollen blaue Einweghandschuhe getragen haben. Was die Täter erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. (mz)