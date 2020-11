„Notgedrungen und schweren Herzens“: Aus für den Weihnachtsmarkt in Sangerhausen

Sangerhausen -

Das Jahr 2020 geht in Sangerhausen trist zu Ende. Denn nach dem coronabedingten Aus für das Berg- und Rosenfest, den Mondscheinmarkt und das Kobermännchenfest hat es nun auch den Weihnachtsmarkt erwischt. Sven-Bolko Heck, der den Markt in diesem Jahr im Auftrag der Rosenstadt GmbH organisieren wollte, hat ihn am Mittwoch abgesagt. „Notgedrungen und schweren Herzens“, wie er betont. Heck hatte lange an dem Markt festgehalten, um für die Stadt, die Einzelhändler und die Bürger etwas zu erreichen, wie er sagt.



Am Mittwoch gab er auf: „Man muss realistisch sein und nicht versuchen mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Die Fallzahlen schnellen schneller nach oben, als wir uns das wünschen würden.“ Er habe die Befürchtung, dass sich die geltenden Abstandsregeln nicht einhalten ließen, gerade wenn Alkohol im Spiel sei.



Weihnachtsmarkt in Sangerhausen wegen Corona abgesagt

„Deshalb ist es besser, jetzt die Reißleine zu ziehen.“ Besonders schade finde er die Absage aber für die auswärtigen Händler, mit denen er seit Jahren zusammenarbeite. Aufgrund der vielen Veranstaltungen, die wegen der Pandemie in diesem Jahr abgesagt werden mussten, hätten viele von ihnen überhaupt kein Geld verdient. Wäre die zweite Corona-Welle nicht dazwischen gekommen, hätte der Sangerhäuser Weihnachtsmarkt erstmals seit vielen Jahren wieder auf dem Marktplatz stattfinden sollen. So hatte es Heck mit Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) im Frühjahr verabredet.



Beide wollten damit einem Wunsch vieler Einwohner der Kreisstadt nachkommen. Als das nicht umsetzbar war, sollte es vom 11. bis 20. Dezember einen langgezogenen Festmarkt nach Corona-Regeln, eine Art Weihnachtsmeile, in den Einkaufsstraßen der Stadt geben. Auch das ist nun Geschichte. Heck will aber nicht aufgeben: „Ich habe viele Pläne für nächstes Jahr.“ Bekannte Veranstaltungen wie das Kobermännchenfest sollen weiter entwickelt und neue etabliert werden“, kündigte er an. Auch einen Weihnachtsmarkt soll es 2021 wieder geben. Veranstaltungsort soll dann auf jeden Fall der Marktplatz sein. „Dort gehört der Weihnachtsmarkt meiner Meinung nach definitiv auch hin“, sagte Heck.

Trotz Absage: Stadt soll festlich geschmückt werden

Der Gewerbeverein will trotz der Absage des Weihnachtsmarkts die Stadt festlich schmücken. So sollen an die Händler 50 große Weihnachtsbäume und Kerzen aus Holz verteilt werden, die vom Christlichen Jugenddorf angefertigt wurden. Diese könnten die Händler selbst schmücken und vor ihre Geschäfte stellen.

„Unser Ziel ist es, trotz Corona eine schöne vorweihnachtliche Atmosphäre zu bieten“, sagte Marco Dauer, der Chef des Gewerbevereins. Außerdem plane man in Kooperation mit der Stadt, mehrere der Holzhäuschen in den Einkaufsstraßen aufzustellen, die früher auf dem Weihnachtsmarkt in der Marienanlage im Einsatz waren. Auch darin sollen sich hiesige Händler präsentieren können.

Geplant sind außerdem längere Öffnungszeiten an drei Adventssamstagen: Am 5., 12. und 19. Dezember werden die Geschäfte im Zentrum bis 18 Uhr öffnen, kündigte Dauer an. In den Läden werde es dann kleine Aktionen für die Kunden geben. Möglicherweise wird der Gewerbeverein auch Radiospots schalten. Damit sollen Menschen aus dem weiteren Umland angesprochen und zum Weihnachtseinkauf nach Sangerhausen gelockt werden. (mz)