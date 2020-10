Hoym -

Es ist der Traum vieler Models, Schauspieler oder Politiker, einmal auf dem Cover einer Zeitschrift zu landen. Der Hoymer Dietrich Genau hat es vor rund 50 Jahren geschafft - mit seinem selbstgebauten Boot.



Das ist auf der Titelseite der „Practic“ von 1973 zu sehen. Das vierteljährlich erscheinende DDR-Magazin enthielt nämlich Bastler-Tipps und Selbstbau-Anleitungen für Heimwerker. So auch Genaus Boot.

Der Artikel in der practic, Genaus Bootsführerschein und ein von ihm auf einer Tour gemaltes Bild. Regine Lotzmann Foto:

Dass sich der 84-Jährige gerade jetzt an seine Seefahrts-Vergangenheit erinnert, liegt daran, dass er vor wenigen Wochen einen Ausflug nach Berlin gemacht hat. Mit Bootstour auf der Spree. „Da hab ich früher mit meiner Frau die Urlaube verbracht - auf dem Wasser“, sagt Genau, der in seinem Leben vier Boote besaß.



Bei einer Bootstour auf der Spree kamen die Erinnerungen

Das erste war selbstgebaut. 1952. Da war der gelernte Zimmermann im zweiten Lehrjahr. „Meine Schiffswerft war auf dem Hof meiner Großeltern, den hab ich mir mit den Hühnern geteilt“, erinnert sich der Hoymer und erzählt auch vom Stapellauf. Mit einem klapprigen Handwagen hätten sein Freund und er das Boot zum Mühlgraben gebracht.



In dem stand nur knietief das Wasser. Dafür war er voller Schlamm. Der schwappte in das schaukelnde Boot, so dass sein Kumpel - zumindest im unteren Bereich, wo er im Kahn saß - bald einem Schornsteinfeger ähnelte.

Das Cover der DDR-Zeitschrift „practic“ von 1973 mit dem Titel zum Eigenbau-Boot. Lotzmann Foto:

Das zweite Boot war dann ein Ruderboot R 85, das dritte ein Delphin 110, das schon ein Verdeck besaß. „Doch dann wollte ich etwas Massiveres haben“, sagt der Hoymer - und legte einfach selbst Hand an. „Denn eigentlich wollte ich gern Schiffszimmermann werden - aber da ich aus Osnabrück stamme und dort noch Verwandtschaft habe, hatte ich nie die Chance dazu.“

Dietrich Genau wollte etwas Massiveres als ein Ruderboot besitzen

In sein viertes Boot, das, über das in der „practic“ berichtet wurde, legte er aber sein ganzes Können. Die Plasteschale für den Rumpf holte er aus Magdeburg, den Motor aus der Ascherslebener Spowa. Doch den gesamten Aufbau konstruierte und baute er selbst.



Die Seitenteile. Die Beplankung. Den Rahmen. Eine kleine Tür führte in die Kajüte. Dort passten zwei Luftmatratzen rein. „Vorn war Stauraum, hinten der Motor und ringsum konnte man sitzen“, beschreibt er das Konstrukt.

Dietrich Genau aus Hoym steuert sein selbst gebautes Motorboot. H. Genau Foto:

Mit einem Trabi-Anhänger, den man rückwärts ins Gewässer bugsieren konnte, bis das Boot Wasser unterm Kiel hatte, fuhr die kleine Familie an ihre Traumziele im Land. Nach Potsdam zum Beispiel.



„Dann waren wir 14 Tage nur auf dem Wasser. Das war schön“, erinnert er sich an diese Zeit. „Abends haben wir verlassene Kanäle ausgesucht, wo kein anderer war, wir haben die Schilfrohrsänger im Dickicht gehört und Haubentaucher beobachtet.“



Bei einem Urlaub im Sommer 1969 entstand auch ein Ölbild

Er habe dann oft gemalt, seine Frau gelesen. Damals - 1969 - entstand auch ein Ölbild von einer Uferszenerie, die er nun bei seiner Reise nach Berlin in der Realität wiederentdeckt und verglichen hat. „Viel hat sich da gar nicht verändert“, sagt Genau und lacht.



Seine Erlebnisse hat er nun in einem kleinen Buch zusammengefasst, das er witzigerweise „Das Boot“ nennt. Und auch die alte Zeitschrift, in der er es mit seiner Leidenschaft bis aufs Cover geschafft hat, hat er wiedergefunden. (mz)