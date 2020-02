Neuer Straßenname: Rat erfüllt Novelis den Wunsch nach „repräsentativer Adresse”

Die Gaterslebener Straße vorm Novelis-Werk in Nachterstedt wird umbenannt. Das entschied jetzt der Stadtrat Seeland.

Doch der Beschluss zugunsten des Unternehmens mit 1.2000 Mitarbeitern fiel nicht einstimmig – es gab eine kontroverse Diskussion.

Welche Argumente die Gegner ins Feld führten und was die Bürgermeisterin und eine Sprecherin von Novelis sagten, lesen Sie hier.

Nachterstedt/Gatersleben -

Es war eine kontroverse Diskussion. Doch am Ende stimmte der Seeland-Stadtrat mehrheitlich mit 14 Ja-Stimmen dafür, die Gaterslebener Straße, die in Nachterstedt zum Aluminiumriesen Novelis führt, in Aluminiumallee umzubenennen.



Sieben Räte – darunter die kompletten Fraktionen BIG Seeland und Wählervereinigung Froser Bürger – waren dagegen.

Dieter Kienast (Bündnis 90/Die Grünen) gab zu bedenken, dass ein solcher Name nicht ins touristische Konzept der Stadt passen würde, die ja mit dem Concordia See werben will. „Ich kann Novelis gut leiden. Aber vom Gefühl her ist das ein komischer Geschmack.“

Mario Lange: Ortschaftsrat in Gatersleben hat sich gegen Umbenennung ausgesprochen

„Das Engagement von Novelis sollte hinterfragt werden“, begründete Mario Lange (BIG Seeland) das Nein seiner Fraktion und informierte, dass der Gaterslebener Ortschaftsrat, der in dieser Sache ebenfalls angehört wurde, sich mehrheitlich gegen das Projekt ausgesprochen habe.

„Wir haben kein Geld und es wäre gut, wenn sich Novelis im Sozialen und im Sport engagieren würde. Solange das nicht passiert und das Werk seinen Hauptsitz nicht hier hat, würde ich dringend davon abraten“, sagte Lange, der auch Ortsbürgermeister von Gatersleben ist.



Und fragte, wie man sich bei anderen Firmen verhalten solle, wenn die ähnliche Anträge stellen würden. „Wir haben hier schließlich mehrere große Unternehmen.“ Ein weiteres Argument, das er ins Feld führte: „Straßen haben eine Bedeutung und eine Historie. Und eine Gaterslebener Straße ist einmalig im Seeland.“

„Das Unternehmen bringt sich ein – im sozialen Bereich und in der Stadt“, sagt die Bürgermeisterin

„Das will ich hier nicht im Raum stehen lassen. Wenn man nicht weiß, wie sich Novelis engagiert, sollte man solche Aussagen nicht treffen“, reagierte Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer auf den Vorwurf von Lange. „Das Unternehmen bringt sich ein – im sozialen Bereich und in der Stadt.“



Das konnte Uta Krauß (SPD) als Mitglied des Fördervereins der Seelandschule nur bestätigen. Ebenfalls wie Tim Hase (CDU), der dort Vereinschef ist. „Wir haben 6- bis 7.000 Euro bekommen“, sagte er. „Und nicht nur wir als Schule. Die ganze Stadt, jeder Ortsteil, verschiedene Institutionen haben von Novelis profitiert.“

„Zudem kann man Novelis mit seinen 1.200 Mitarbeitern nicht mit anderen Unternehmen gleichstellen“, führte die Bürgermeisterin fort. Als weltweit die Ausschreibungen für das Recycling-Werk liefen, sei Seeland froh gewesen, den Zuschlag zu erhalten. Dafür hätten Rat und Verwaltung hart gearbeitet. „Wir waren glücklich, dass das Unternehmen vor Ort ist, hier junge Leute arbeiten können, die sich im Seeland niederlassen.“

Die Gaterslebener Straße verschwindet nicht durch die Umbenennung

Und auch historisch gehöre das Werk dazu. „Aluminiumverarbeitung gibt es hier seit über 50 Jahren. Und Gatersleben hat davon in der Vergangenheit gut gelebt. Das zu ignorieren, finde ich bedauerlich“, erklärte Heidrun Meyer. Zudem, machte der aus Gatersleben stammende Stadtrat Mathias Arend (CDU) darauf aufmerksam, dass die Gaterslebener Straße ja nicht verschwinden würde.



Denn das Stück, in dem eine Familie lebt, soll den Namen behalten. „Und wenn wir das See-Projekt weiter forcieren, können wir immer noch überlegen, ob diese Straße einen Namen bekommen soll, der für den See wichtig ist.“ Der Ortschaftsrat von Nachterstedt, den die Umbenennung ja maßgeblich trifft, hatte übrigens nichts dagegen.



Im Gegenteil. „Sie hätte auch einen großen Vorteil“, fand Rainer Heuwold (CDU). „Seit Jahren haben Lkw-Fahrer ein Problem mit ihrem Navi, weil sie statt Gaterslebener Straße Gartenstraße eingeben und in einer Sackgasse stranden. Wir haben schon fünf Schilder aufgestellt. Das wäre damit wohl erledigt.“

Bekenntnis zum Standort

„Die Idee, die Straße umzubenennen, basiert vor allem auf dem Wunsch nach einer repräsentativen Adresse für das Werk, das einer der wichtigsten Standorte in unserem Netzwerk und größter Aluminiumstandort in Sachsen-Anhalt ist“, sagt Novelis-Sprecherin Anna Bon. Damit wolle sich das Unternehmen zum Standort Nachterstedt bekennen. (mz)