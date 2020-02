Ilberstedt -

Ein gebeugter älterer Mann mit Bart, gekleidet mit Kutte und Kapuze, gestützt auf einen Stock. So soll Knecht Ruprecht ausgesehen haben. Jedenfalls, wenn es nach den Vorstellungen der Mitglieder des Ilberstedter Heimatvereins geht.



Sie orientieren sich dabei an einer Figur, die Teil der Wetterfahne war, die einst auf der alten Kirche in Cölbigk stand. Der Heimatverein hatte die etwa ein Meter hohe Figur, die während des Zweiten Weltkrieges beschossen worden war, gesichert. Jetzt hat sich der Verein beim Deutschen Patent- und Markenamt in München das Patent an der Darstellung des Knecht Ruprecht sichern lassen. Das heißt, kein anderer darf die Figur eigenmächtig für seine Zwecke nutzen.

Heimatverein will die Legende um das Tanzwunder und Knecht Ruprecht vermarkten

Für Roland Halang, den Vorsitzenden des Heimatvereins, ist das Patent ein wichtiger Schritt bei der Vermarktung der Legende um das Tanzwunder von Cölbigk, das sich im Jahr 1021 zugetragen haben soll – und das im nächsten Jahr am 16. Oktober groß gefeiert werden soll.



Der Überlieferung nach soll seinerzeit ein Priester mit Namen Rupert oder Ruprecht zur Weihnachtszeit eine Gruppe Jugendlicher verhext haben. Sie sollen vor der Kirche Lärm gemacht haben, während drinnen der Weihnachtsgottesdienst gefeiert wurde. Und weil sie trotz Mahnung keine Ruhe geben wollten, verwünschte der Priester die Menge, worauf sie ein Jahr lang ununterbrochen tanzen musste, bei Wind und Wetter, ohne zu essen und zu trinken. Erst der Bischof von Köln konnte den Fluch lösen.

Knecht Ruprecht als schwarze Silhouette, die nach rechts gerichtet ist. S. Schlaikier Foto:

„Die Sage soll sich verbreiten“, sagt Roland Halang. Und dabei soll die Verwendung der Figur eine wesentliche Rolle spielen. Die Mitglieder des Heimatvereins möchten sie unter anderem auf Briefpapier drucken, eine Tasse für den Ruprechtsmarkt sowie Schlüsselanhänger, Stoffbeutel und andere Accessoires produzieren lassen.



Verein plant Tassen und Schlüsselanhänger mit der Figur von Knecht Ruprecht

Außerdem ist ein Schwibbogen mit Knecht Ruprecht geplant – hier ist man laut Halang mit einer Firma in Oberwiesenthal im Erzgebirge im Gespräch. Dem Vorsitzenden des Heimatvereins schwebt auch ein spezielles Straßenschild auf der nahen Autobahn 36 vor, das auf das Jubiläum hinweist.



Und er könnte sich gut vorstellen, einen speziellen Schokoladen-Hohlkörper in Form des Knechts Ruprecht herstellen zu lassen. Dabei könnte man sich bei der Gestaltung des Mantels an alten Postkarten orientieren, meint Halang.

Gesichert haben sich die Mitglieder des Heimatvereins aber nicht nur die Rechte an der Figur, sondern deren Darstellung in diversen Farbvarianten, in Rot, in Blau, mit Gesicht und ohne, als Silhouette sowie auch nach links laufend.

Auf dem Bürgerplatz in Ilberstedt steht seit 2016 eine Ruprecht-Figur

Bereits 2016 war auf Initiative des Hoteliers Thomas Beier eine Ruprechtfigur nach Vorbild der Wetterfahne aus pulverbeschichtetem Aluminium auf dem Bürgerplatz in Ilberstedt aufgestellt worden. Beier hatte damals Spenden für die Nachbildung gesammelt.



Eine Variante des Knecht Ruprecht: Hier mit blauem Mantel und Gesicht S. Schlaikier Foto:

Die aber ist bisher noch schwarz. Künftig soll sie farbig werden. Mit Farbe sei sie noch ansprechender, meint Roland Halang. Das sei auch bereits mit Thomas Beier besprochen worden. (mz)