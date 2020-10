Haushalt nicht genehmigt: Wie geht es weiter bei Straßenbau und Feuerwehr?

Könnern -

Girlanden schmückten das Könneraner Kulturhaus. An den Fenstern hingen als Schmuck lange Lametta-Vorhänge in Blau und in Weiß - den Farben des hiesigen Karneval-Clubs. Nur die Bütt und der Elferrat fehlten auf der Tribüne. Auch der Konfettiregen blieb aus.



Statt einer Faschingsveranstaltung stieg in den Räumlichkeiten eine Stadtratssitzung. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Versammlung von der Mensa des Schulzentrums in das Kulturhaus verlegt, um die Abstandsregeln noch besser einhalten zu können.

Heiterkeit kam bei den ernsten Themen an diesem Tag trotz des Ambientes nicht auf. Die Fortschreibung des Liquiditätssicherungs- und Haushaltskonsolidierungskonzepts für die Jahre 2021 bis 2028 sowie die Haushaltssatzung für 2020 stellten die beiden wichtigsten Tagesordnungspunkte dar.



Haushalt der Stadt wurde von der Kommunalaufsicht das zweite Jahr in Folge abgelehnt

Schließlich wurde der Haushalt der Stadt von der Kommunalaufsicht das zweite Jahr in Folge abgelehnt, obwohl die Stadträte im Vorfeld einer Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer zugestimmt hatten und sich Könnern bei diesen Abgaben damit deutlich über dem Durchschnitt von Sachsen-Anhalt bewegt.

Zumindest erhält die Kommune eine zweite Chance. „Wir hatten eine Anhörung bei der Kommunalaufsicht. Bei diesem Gespräch hat sich ergeben, dass wir den Haushalt, den wir überarbeitet haben, noch einmal einreichen können. An den wesentlichen Zahlen haben wir aber nicht gerüttelt“, erklärte der Amtsleiter der Finanzverwaltung, Oliver Dippe und fügte hinzu.



„Wir haben ausführlich begründet, weshalb manche Punkte einfach nicht mehr umsetzbar sind. Wir sollten in dem überarbeiteten Haushalt außerdem Wege aufzeigen, wie wir aus der Schuldenfalle herauskommen.“ Ansätze dafür wurden bereits im Vorfeld im Finanzausschuss besprochen.



Zweitwohnungssteuer, höherer Kita-Beiträge und Wohnungsverkauf sollen Einnahmen erhöhen

Mit der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer, einer moderaten Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in den Kitas, der Übergabe der noch im Besitz der Kommune befindlichen Wohnungen an die Bernburger Bau- und Wohnungs GmbH (BBG) sowie der Sekundarschule/Gemeinschaftsschule an den Salzlandkreis könnte zusätzliches Geld in die klamme Kasse kommen.

Bei dem zuletzt genannten Punkte müsste Könnern unter anderem nicht mehr für die Unterhaltungskosten aufkommen. Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler im Konsolidierungskonzept ist das Klageverfahren gegen die Kreisumlage. Dazu muss der Prozess gewonnen werden. Ein Urteil wird jedoch frühestens in zwei Jahren fallen.



„Wir benötigen die Zustimmung der Stadträte für den überarbeiteten Haushalt, der dann auch noch von der Kommunalaufsicht genehmigt werden muss. Nur bei grünem Licht von dieser Instanz können wir unsere wichtigen Bauprojekte fortsetzen“, sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses Hilmar Schramm (Die Linke).



Bei den wichtigsten Vorhaben in der Region handelt es sich um die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Könnern und den Beginn des zweiten Bauabschnitts der Ortsdurchfahrt in Beesenlaublingen. Falls die Arbeiten nicht fortgesetzt werden können, fallen mit hoher Wahrscheinlichkeit doppelte Kosten durch die Verzögerung an.



Die Stadträte erkannten den Ernst der Lage und votierten einstimmig für die Haushaltssatzung 2020 und das Konsolidierungskonzept von 2021 bis 2028. Nun fehlt nur noch das grüne Licht der Kommunalaufsicht. Erst dann könnte im Könneraner Rathaus die Konfetti-Kanone abgefeuert werden. (mz)