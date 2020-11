Nachterstedt -

Es ist ein grauer Novembertag. Der Wind zerrt an den rot-weißen Absperrbändern und der kleinen Truppe, die gerade dort steht, wo sich vor elf Jahren riesige Erdmassen vom Ufer des Concordia Sees lösten und ins Wasser rutschten. Drei Menschen riss das Unglück damals mit in den Tod.



Nun zeigt Dietmar Onnasch den Räten der Stadt Seeland, zu der auch der betroffene Ortsteil Nachterstedt gehört, was sich in den letzten Jahren getan hat an diesem verhängnisvollen Ort.

Räte und Bürgermeisterin Heidrun Meyer dürfen ins Sperrgebiet. Anders Foto:

„Die Sanierung des Hauptrutschungskessels ist abgeschlossen“, verkündet der Projektmanager des Bergbausanierers LMBV die gute Nachricht und deutet auf sanfte Böschungen aus Geröll und weiten Flächen, auf denen sich gerade erst ein zarter Flaum von frischem Grün entwickelt.



Stadträte, Vertreter von Kreis und Förderkreis Seeland besichtigen Böschung

Dort - auf der gegenüberliegenden Seite des 2019 wieder freigegebenen Ufers - soll bei Erreichen des geplanten Endwasserstandes von 103 Metern ebenfalls ein flacher Strand entstehen. Wie dieses Ufer einmal genutzt werde, das bleibe den Planern vor Ort überlassen, erklärt Onnasch.



Dietmar Onnasch (li.) von der LMBV berichtet von der Sanierung. Anders Foto:

Eine Gruppe aus Stadträten, Vertretern von Land, Kreis und dem Förderkreis Seeland, die sich auf Initiative von Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer voller Neugier im Sperrgebiet umschauen, hören zu. „Aber einen so schön gestalteten, sicheren Bereich findet man nicht wieder, der sollte verwendet werden“, findet der Experte.

Der für Sachsen-Anhalt zuständige Projektmanager spricht von einer Meisterleistung der Ingenieurskunst. „Ich habe schon viele Projekte begleitet, aber was hier umgesetzt wurde“, schwärmt er nicht nur von Rütteldruck- und Sprengverdichtung des Bodens auf über 300 Kilometern Länge sowie dem Einbau von acht Stützkörpern, die einer zehn Meter hohen und fünf Meter dicken Mauer von Nachterstedt nach Leipzig entsprechen.



Mit Rüttlern, Sprengungen und Stützkörpern wurde der Boden verdichtet

Nein, er meint auch den Bereich, auf dem einst die Schwelerei des ehemaligen Tagebaus gestanden hatte. „Noch vor 20 Jahren hätte der See dadurch gesperrt oder das Areal hier komplett ausgekoffert werden müssen. Etwas, was man gar nicht bezahlen kann.“



Die Pegelmesser bei Nachterstedt sind bald nur noch per Boot erreichbar. Anders Foto:

Doch durch ein Spezialverfahren, bei dem der belastete Boden förmlich ummantelt wird, würden keine Schadstoffe ins Wasser gelangen. Ständige Proben gäben zudem Aufschluss über den Zustand des Bodens und - falls doch mal etwas passieren sollte - sofort Alarm.



„Dann kommen Sauerstoffmatten auf die Böschung, die das Wasser belüften und die Schadstoffe schnellstens abbauen. Das ist sehr innovativ.“ Ganz fertig sind die Bergbausanierer mit den Arbeiten am Concordia See allerdings noch nicht.



So soll laut Onnasch im Jahr 2021 die Sanierung der östlichen Flanke des Rutschungskessels, also die Böschung unterhalb des russischen Ehrenfriedhofs, fortgesetzt werden. Die durch den Erdrutsch in Mitleidenschaft gezogenen Bereiche werden abgeflacht und durch Steine gesichert.



2021 wird die Sanierung unterhalb des russischen Ehrenfriedhofs fortgesetzt

„Mit dem abgetragenen Material wird der Rutschungskessel von 2016 verfüllt.“ Denn auch dort - nur wenige hundert Meter weiter - riss noch einmal der Boden auf und brachte das Gefühl der Ohnmacht zurück.

Doch Anfang 2023 könnten all diese Arbeiten abgeschlossen sein. Eine lange Zeit. „Aber wenn man überlegt, dass wir warten mussten, bis die Ursachen für den Erdrutsch klar waren, und erst 2014 so richtig mit der Sanierung loslegen konnten, sind wir eigentlich schon ganz schön weit“, findet der LMBV-Mann.



„Zudem ist es ein Signal“, meint auch Landrat Markus Bauer, der sich dem Trupp angeschlossen hat. „Die Menschen sehen, dass es weitergeht.“ Denn die Sicherung des Sees, die vor allem aus Landes- und Bundesmitteln bestritten wird, soll die Region zu einem Gebiet für sanften Tourismus machen. Und egal, wie grau dieser Novembertag im Sperrgebiet auch ist, die Hoffnung der Lokalpolitiker ist es nun nicht mehr. (mz)