Weniger als 5000 Fälle: Corona-Zahlen sinken – aber nicht überall

Halle (Saale) -

Die Zahl der Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt ist am Dienstag weiter gesunken. Stand 13.41 Uhr meldete das Gesundheitsministerium 258 neue Fälle. Die Zahl der akut Infizierten im Land sank auf 4850. Im Vergleich zu Montag kamen allerdings 21 weitere Sterbefälle hinzu. In Sachsen-Anhalt werden derzeit 141 Menschen wegen Corona intensivmedizinisch behandelt. 78 davon müssen beatmet werden.

Magdeburg und der Kreis Stendal weisen jetzt beide eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50 auf. Ab diesem wert gilt das Infektionsgeschehen als nachverfolgbar und damit kontrollierbar. Vier weitere Landkreise weisen eine Inzidenz von unter 100 auf.

Sorgenkind bleibt der Burgenlandkreis, der weiter eine Inzidenz von knapp 250 aufweist. Auch der Salzlandkreis und Dessau-Rosslau sind mit rund 170 deutlich über dem Landesschnitt. Die Inzidenz für das gesamt Bundesland liegt derzeit bei 113.

Am Montag wurden in Sachsen-Anhalt 729 Menschen geimpft. Bislang haben im Bundesland 57.939 die erste und 30.512 Menschen die zweite Impfdosis bekommen. (mz)