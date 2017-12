Schnee bis ins Flachland: DWD warnt vor Straßenglätte

Leipzig/Halle (Saale) -

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich am Wochenende auf kalte Nächte und Schneefall einstellen. In allen drei Bundesländern werde es am Sonntag leicht schneien, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig am Freitag. Im Laufe des Tages gehe der Schnee jedoch in Regen über.

Wetterexperte: „Besonders glatt wird es am Sonntag“

Dadurch werde es bei kalten Temperaturen glatt auf den Straßen. Insbesondere in den Nächten sinken die Temperaturen nach Angaben der Meteorologen auf minus 2 Grad bis maximal minus 10 Grad in den Bergen.

„Besonders glatt wird es am Sonntag, denn dann ziehen aus Nordwesten teils kräftige Schneefälle auf, die später in Eisregen und Regen übergehen.“, warnt Wetterexperte Dominik Jung von www.wetter.net.

Aktuelles Radarbild

Nach dem frühwinterlichen 1. Advent wird es dann aber wieder rasch milder. Die Temperaturen klettern in die Höhe.

Von Montag bis Donnerstag erwärmt sich die Luft in den Niederungen auf 2 bis 9 Grad. Immer wieder fällt Regen. Schnee fällt meist erst ab 500 bis 600 m. Im Norden liegt die Schneefallgrenze zeitweise bei 900 bis 1000 m. Richtung 2. Advent ist allerdings wieder alles offen. Dann könnte es erneut deutlich kälter werden und die Schneefallgrenze sinkt wieder bis in tiefe Lagen ab.

„Wie sich das Wetter genau am 2. Advent entwickeln wird kann man heute noch nicht sagen. Da sind sich die Wettermodelle noch sehr uneinig. Es schwankt zwischen mild und kalt. Das müssen wir uns nächste Woche genauer anschauen. Jetzt heißt es gut durchs Wochenende kommen und besonders am Sonntag sehr vorsichtig sein. Die Straßen können vorübergehend sehr glatt werden“ so Wetterexperte Jung.

Bei Anzeichen von Straßenglätte sofort das Tempo verringern

Bei ersten Anzeichen von Straßenglätte sollten Autofahrer sofort ihre Geschwindigkeit senken. Bei winterlichen Straßenverhältnissen verschieben sich die physikalischen Grenzen: Der Bremsweg wird deutlich länger, die Bodenhaftung der Reifen nimmt ab, und das Lenkverhalten ändert sich. Damit der Bremsweg des Fahrzeugs annähernd gleich bleibt, müsse bei Glatteis das Tempo um 70 Prozent reduziert werden.

Der Club weist darauf hin, dass nicht nur bei Frost mit glatten Straßen zu rechnen ist. Auch bei Temperaturen oberhalb der Null-Grad- Grenze könne sich aufgrund des ausgekühlten Bodens tückisches Glatteis bilden. Besonders gefährdet seien Abschnitte im Bereich von Brücken, Kuppen und Waldstücken sowie entlang von Bächen und Flüssen. (mz/dpa)