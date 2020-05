Rund 42.400 Anträge: Land hat bisher 180,3 Millionen Euro Corona-Soforthilfe gezahlt

Magdeburg -

Sachsen-Anhalt hat Soloselbstständigen und kleineren Unternehmen bislang insgesamt 180,3 Millionen Euro Corona-Soforthilfe in Form von Zuschüssen gezahlt. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Samstag in Magdeburg mit. Rund 42.400 Anträge seien eingegangen und bislang 21.700 Soforthilfen bewilligt worden. Durchschnittlich würden rund 8.300 Euro je Antrag bewilligt. Pro Tag schaffe die zuständige Investitionsbank Sachsen-Anhalt durchschnittlich 1.400 Anträge.

Von Montag an würden die Mitarbeiter nochmals aufgestockt um 15 Mitarbeiter des Landesrechnungshofs und 7 aus der Landtagsverwaltung. Nun seien rund 260 Mitarbeiter für die Soforthilfe-Anträge zuständig.

Soforthilfe in Sachsen-Anhalt: Hilfen von bis zu 25.000 Euro

Seit 30. März können in Sachsen-Anhalt Soloselbstständige, Freiberufler, Landwirte und Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten Zuschüsse als Soforthilfe beantragen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Mit den Hilfen von bis zu 25.000 Euro sollen die negativen Folgen der Corona-Pandemie abgemildert werden.

Nachdem in anderen Bundesländern Betrugsversuche bekannt geworden sind, wird auch in Sachsen-Anhalt auf mögliche Unregelmäßigkeiten geschaut. Laut dem Ministerium hat die Investitionsbank bislang 77 Verdachtsfälle einer tieferen Prüfung unterzogen. Davon hätten sich bislang vier Fälle erhärtet. (dpa)