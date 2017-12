Polizist verletzt: Brüder schlagen sich auf der Straße

Halberstadt -

Bei einem Familienstreit in Halberstadt ist ein Polizist verletzt worden. Die Beamten waren gerufen worden, weil sich zwei Brüder am späten Freitagabend auf der Straße schlugen. Einer der beiden 16-Jährigen schlug einem der Polizisten unvermittelt ins Gesicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Da er sich auch weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe des Streits blieben zunächst unklar. (dpa)