Pressekonferenz ab 14 live: Wie Sachsen-Anhalt die Corona-Ausbreitung stoppen will

Halle (Saale) -

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen steigt auch in Sachsen-Anhalt weiter an. Zwar ist das Bundesland mit rund 375 aktiven Corona-Fällen noch immer kaum von der Pandemie betroffen, der Trend weist aber auf steigende Zahlen hin.

Die Landesregierung will daher am Dienstag Maßnahmen zur Eindämmung des Virus beschließen. Was das Kabinett plant, wollen Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und seine Minister auf einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag verkünden.

Maßnahmen zur Corona-Eindämmung - Pressekonferenz am Dienstag

Die Pressekonferenz wird aber voraussichtlich 14 Uhr bei Youtube übertragen. Die MZ berichtet zudem aktuell über die Beschlüsse des Kabinetts.

In den vergangenen Tagen hatten die Bundesregierung und die Länderchefs immer wieder über die Regelungen debattiert. Zuletzt ging es vor allem um ein Beherbergungsverbot für Bewohner von Risikogebieten. Dieses Verbot ist auch in der aktuellen Corona-Verordnung von Sachsen-Anhalt verankert.

Ministerpräsident Haseloff hatte sich in der Corona-Diskussion mehrfach gegen bundesweit einheitliche Regelungen ausgesprochen und den eigenen Sachsen-Anhalt-Plan betont. Zuletzt hatte das Land die bestehenden Corona-Regelungen immer weiter gelockert. Haseloff hatte dabei aber stets betont, die Corona-Maßnahmen im Ernstfall sofort wieder verschärfen zu können. (mz)