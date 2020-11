Höchster Wert seit Tagen: Sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg -

In Sachsen-Anhalt sind binnen eines Tages 314 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Es ist die höchste Meldung von Neuansteckungen seit Tagen.

Der Anteil der Infektionen je 100.000 Einwohner und Woche stieg von Dienstag auf Mittwoch von 57,4 auf 58,7, wie aus einer Übersicht des Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Corona: 2.300 Sachsen-Anhalter akut infiziert

Am Mittwoch vor einer Woche hatte dieser Wert noch bei 44,5 und damit unter der höchsten Alarmschwelle von 50 gelegen. Am Dienstag waren 159 neue Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet worden, am Montag 101, vorigen Freitag 253.

Laut Ministerium sind derzeit mehr als 2.300 Sachsen-Anhalter akut infiziert. Das entspricht 40 Prozent aller 5.900 Fälle, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr nachgewiesen wurden.

Rund 600 Erkrankte sind zur Behandlung im Krankenhaus, 27 von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt. Zwei Menschen starben. Damit erhöhte sich die Zahl der Gestorbenen in Sachsen-Anhalt, die zuvor positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden, auf 88.

In Sachsen-Anhalt wie bundesweit gelten seit Montag wieder scharfe Corona-Regeln mit Kontaktbeschränkungen. Damit soll die Zahl der Ansteckungen wieder unter 50 Infektionen je 100.000 Einwohner und Woche gesenkt werden, um eine Nachverfolgung der Kontakte durch die Gesundheitsbehörden sicherzustellen. (dpa)