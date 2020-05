Flucht vor Polizei scheitert: 17-Jähriger kracht mit frisiertem Moped in Lieferwagen

Salzwedel -

Ein 17 Jahre alter Mopedfahrer hat in Salzwedel bei einem Fluchtversuch vor der Polizei einen Unfall verursacht und sich dabei verletzt.



Das Moped sollte am Sonnabend in der Schillerstraße wegen eines fehlenden Versicherungskennzeichens einer Kontrolle unterzogen werden. Der 17-jährige Fahrzeugführer versuchte jedoch zu fliehen, so die Meldung der Polizei. Während der Verfolgung des Flüchtenden streifte der Mopedfahrer den Funkstreifenwagen an der Fahrertür und setzte die Fahrt dann entgegengesetzt der Einbahnstraße fort.



An der Kreuzung Burgstraße und Altperverstraße kam es dann zu einer Kollision mit einem von links kommenden Lieferwagen. Das Moped prallte gegen den Transporter, der Fahrer stürzte und brach sich den Arm. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt.

Die Spuren der Karambolage mit dem Mopedfahrer sind am Transporter unschwer zu erkennen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Moped getunt wurde und dem Fahrer die entsprechende Fahrerlaubnis fehlte. Außerdem reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Cannabis. Der verletzte 17-Jährige wurde ins Altmarkklinikum Salzwedel gebracht. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt verantworten. (mz/mad)